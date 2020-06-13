قناة السويس تتصدر ترتيب معدل التكلفة الإنتاجية بشركات الحياة العام الماضي (جراف)

تصدرت شركة قناة السويس لتأمينات الحياة ترتيب معدل التكلفة الإنتاجية بشركات الحياة خلال العام المالى الماضى 2018/2019، وبلغت تكلفتها الإنتاجية بالشركة 209.4% فيما تلاها فى المركز الثانى فى الترتيب شركة طوكيو مارين فاملى لتأمينات الحياة التكافلى والتى بلغت التكلفة الإنتاجية بها 135.1%، فيما حلت شركة المهندس لتأمينات الحياة فى المرتبة الثالثة حيث بلغت تكلفتها الإنتاجية 131.6%، وذلك طبقا للكتاب الإحصائى السنوى لقطاع التأمين والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن العام المالى 2018/2019، وجاءت شركة تشب لتأمينات الحياة فى المركز الرابع فى الترتيب وبلغت تكلفتها الإنتاجية 115.5%.

متلايف فى المركز الخامس فى معدل التكلفة الإنتاجية بشركات الحياة

واحتلت شركة متلايف لتأمينات الحياة المركز الخامس ترتيب معدل التكلفة الإنتاجية بشركات الحياة خلال العام المالى الماضى 2018/2019، وبلغ معدل تكلفتها الإنتاجية 103.6% فما تلاها فى المرتبة السادسة شركة الدلتا لتأمينات الحياة وبلغت تكلفتها الإنتاجية 86.8%، وحل بعدها فى المركز السابع شركة مصر لتأمينات الحياة والتى بلغت تكلفتها الإنتاجية 75.6%.

وحلت شركة أروب للتأمين على الحياة فى المرتبة الثامنة وبلغت تكلفتها الإنتاجية 62.8% خلال العام المالى الماضى 2018/2019، وتلاها فى المركز التاسع شركة gig لتأمينات الحياة التكافلى وبلغت تكلفتها الإنتاجية 55.4%، وجاءت شركة أليانز لتأمينات الحياة فى المرتبة العاشرة وبلغت تكلفتها الإنتاجية 52.7%، فيما احتلت شركة أكسا لتأمينات الحياة المركز الحادى عشر فى الترتيب وبلغت تكلفتها الإنتاجية 40.4%.

اللبنانية السويسرية فى المرتبة الثالثة عشر بمعدل 5.9%

وجاءت شركة QNB لتأمينات الحياة فى المرتبة الثانية عشر وبلغت تكلفتها الإنتاجية 15.2% خلال العام المالى الماضى 2018/2019، تلاها فى المركز الثالث عشر شركة اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلى وبلغت تكلفتها الإنتاجية 5.9%، وحلت شركة ثروة لتأمينات الحياة فى المرتبة الرابعة عشر وبلغت تكلفتها الإنتاجية 2.6%، وذلك وفقا للكتاب الإحصائى السنوى لقطاع التأمين للعام المالى 2018/2019 والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا.

الجراف التالى يوضح الشركات العشر الكبار فى نشاط تأمينات الحياة من حيث تكلفتها الإنتاجية خلال العام المالى الماضى 2018/2019 (النسبة مئوية).