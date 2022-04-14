تتبني هيئة قناة السويس إستراتيجية متكاملة لتعزيز سياحة اليخوت، يتم تنفيذها على عدة مراحل من خلال مجموعة من المحاور أبرزها تفعيل التحول الرقمي من خلال توفير منصة رقمية والاستفادة مما تتيحه التكنولوجيا من تسريع وتيرة العمل وتوفير الوقت عبر خدمات الحجز الإلكتروني والخدمات الإلكترونية الخاصة بتحديد رسوم عبور القناة والرسو بمارينا اليخوت والتعرف على برامج السياحة الداخلية، كما تستهدف خطة التطوير رفع كفاءة مراسي اليخوت بما يمكن معه استيعاب جميع أنواع اليخوت بمختلف حمولاتها وأحجامها.

و في إطار جهود هيئة قناة السويس لتعزيز سياحة اليخوت بمنطقة القناة، استقبلت مارينا اليخوت التابعة للهيئة بمدينة الإسماعيلية عددا من اليخوت السياحية من جنسيات مختلفة خلال شهر أبريل الجاري والذين أشادوا بجودة الخدمات المقدمة بعد رفع كفاءتها ضمن جهود التطوير تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم سياحة اليخوت.

و تشمل إستراتيجية التطوير تقديم خدمات متكاملة لم تكن متاحة من قبل مثل توفير خدمة التزود بالوقود من خلال المحطات المخطط إنشاؤها خلال الفترة المقبلة وتبني مبادرة جديدة بإسناد مهام التوكيل الملاحي لإحدى الشركات التابعة للهيئة للارتقاء بمستوي الخدمة المقدمة لأصحاب اليخوت.

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جدير بالذكر، أن قناة السويس تولي اهتماما كبيرا بتشجيع نشاط السياحة البحرية عبر تقديم حوافز تتضمن تخفيض رسوم العبور بنسبة تصل إلى 50% لليخوت التي تبلغ حمولتها 300 طن فاكثر والسفن السياحية بشرط توقفها في إحدى الموانئ المصرية، فضلا عن المزايا التنافسية التي تقدمها الهيئة لتشجيع سياحة اليخوت بامتلاكها ثلاثة مراكز لاستقبال ورسو اليخوت السياحية بمدن القناة الثلاث، مع تقديم خدمات مياه وكهرباء مجانا وغير ذلك من الخدمات الأخرى المدفوعة كالإمدادات وأعمال الإصلاح والصيانة، فضلا عن حوافز تصل إلى العبور مجانا وفقا للائحة الملاحة وذلك للعائمات الصغيرة في حالة تكرار الرحلة خلال فترة لاتتجاوز 6 شهور.

ويعد مارينا اليخوت بالإسماعيلية أحد مراكز استقبال ورسو اليخوت السياحية التابعة للهيئة ويمتاز بموقع فريد على بحيرة التمساح وقد حظى خلال الآونة الأخيرة باهتمام كبير ضمن جهود التطوير التي استهدفت الارتقاء بجودة الخدمات الأساسية المقدمة من الكهرباء والمياه وخدمات الإنترنت، وذلك بالتوازي مع توفير خدمات الصيانة السريعة من خلال الشركات التابعة للهيئة.