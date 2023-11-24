قناة السويس تبحث الإجراءات التشغيلية لشركة آنتيبوليوشن إيچبت لجمع مخلفات السفن

بحث الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مع فيرون فاسيلياديس رئيس مجموعة V العالمية، المالكة لشركة Antipollution اليونانية، الإجراءات التشغيلية لشركة” آنتيبوليوشن إيچبت” لتقديم خدمة جمع المخلّفات الصلبة والسائلة من السفن العابرة للقناة، وفقًا لأحدث المعايير البيئية الدولية، وذلك بمبنى الإرشاد في محافظة الإسماعيلية.

استهدف الاجتماع التنسيقي الوقوف على الإجراءات النهائية لتنفيذ مشروع جمع المخلفات الصلبة والسائلة، خلال الفترة المقبلة، من خلال شركة “آنتيبوليوشن إيچبت” شركة مساهمة جديدة،

بالشراكة بين هيئة قناة السويس، ممثلة في كل من شركة القناة للحبال، وشركة ترسانة السويس البحرية (من الشركات التابعة للهيئة)،

وشركة Antipollution اليونانية، والسيد إيريك آدم رجل الأعمال المصري اليوناني، لإضافة خدمة جديدة لجمع المخلفات الصلبة والسائلة، ضمن الخدمات اللوجيستية المقدَّمة للسفن العابرة للقناة.

وأكد الفريق ربيع حرص الهيئة على توفير كل التسهيلات اللازمة لنجاح المشروع العملاق ضمن جهود هيئة قناة السويس، للارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية المقدَّمة للسفن العابرة،

وبما يتماشى مع جهود الهيئة نحو توطين الصناعات والأنشطة الصديقة للبيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن خطتها الطموح للإعلان عن قناة السويس” القناة الخضراء” بحلول عام 2030.

وأوضح الفريق ربيع أن لجنة العمل المشتركة من هيئة قناة السويس وشركة Antipollution اليونانية قطعت شوطًا كبيرًا في الإعداد الجيد لهذا المشروع، وفقًا لأحدث المعايير البيئية الدولية.

فيما أعرب السيد فيرون فاسيلياديس، رئيس مجموعة V المالكة لشركة Antipollution اليونانية، عن امتنانه للتعاون المثمر مع هيئة قناة السويس، وما لمسه من جانبهم من جهد بنّاء، خلال الفترة الماضية؛ للوقوف على أرضية عمل مشتركة والاتفاق على جدول الأعمال، مؤكدًا حرص الشركة اليونانية على توفير كل سبل نجاح المشروع، وذلك بتوفير التقنيات الفنية والخبرات اللازمة.