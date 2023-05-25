«قناة السويس»: انتظام حركة الملاحة وعبور 74 سفينة اليوم

أعلنت

، اليوم الخميس، عن انتظام حركة الملاحة بقناة السويس بعد تعطل إحدى السفن القادمة من الجنوب ، حيث عبرت 74 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 4.8 مليون طن .

يذكر أن أعمال الإنقاذ البحري بهيئة القناة نجحت في التعامل بإحترافية مع عطل طارئ لماكينات سفينة البضائع “ XIN HAI TONG 23” وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من السعودية ومتجهة إلى مصر، وتم الآن قطر السفينة للغاطس الخارجي للسويس بواسطة ثلاث قاطرات.

ويبلغ طول السفينة التي ترفع علم هونج كونج 190مترا ، وعرضها 32 مترا ، وحمولتها 34 ألف طن.

وأوضح الفريق أسامة ربيع ، رئيس الهيئة أنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بعطل ماكينات السفينة ورباطها في الكيلو متر 157 ترقيم قناة، تم الدفع على الفور بفريق الإنقاذ البحري وبثلاث قاطرات لقطر السفينة شملت كل من القاطرة عزت عادل بقوة شد 160 طن و القاطرات السويس ١ والسويس ٢ بقوة شد 75 طن لكل منهما لبدء عملية توصيل القاطرات بالسفينة وقطرها للغاطس الخارجي، إلا أن تعطل ونش السفينة وعدم إمكانية رفع المخطاف أعاق استكمال اجراءات التوصيل بالقاطرات وبعد إصلاح عطل الونش تم رفع المخطاف مرة أخرى واستئناف عملية توصيل القاطرات ثم قطرها.

ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن عودة انتظام حركة الملاحة في القناة من الاتجاهين مؤكدا علي امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.