قناة السويس : الحمولات العابرة تخطت مليار طن في 2017

نادية صابركشفت هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، في تقريرها الملاحي السنوي، عن تخطي حجم الحمولات العابرة بالقناة خلال عام 2017، حاجز المليار طن، حيث سجلت عبور حمولات صافية بلغت مليار و41 مليون و576 ألف طن، بزيادة بلغت 6.9% مقارنة بعام 2016، والذي سجل حمولات بلغت 974 مليونا و185 ألف طن.وأكد ا

نادية صابر

كشفت هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، في تقريرها الملاحي السنوي، عن تخطي حجم الحمولات العابرة بالقناة خلال عام 2017، حاجز المليار طن، حيث سجلت عبور حمولات صافية بلغت مليار و41 مليون و576 ألف طن، بزيادة بلغت 6.9% مقارنة بعام 2016، والذي سجل حمولات بلغت 974 مليونا و185 ألف طن.

وأكد التقرير الملاحي أن حركة عبور السفن في عام 2017 سجلت عبور 17 ألفا و550 سفينة بزيادة بلغت 4.3% مقابل عبور 16 ألفا و833 سفينة في عام 2016.

وتابع التقرير أن الزيادة في الحمولات العابرة ترجع إلى ارتفاع حركة عبور ناقلات البترول بنسبة 5.8% من خلال عبور 4537 ناقلة، وحركة عبور السفن الصب بنسبة 17.4%، حيث عبرت 3288 سفينة، بجانب زيادة عبور سفن الحاويات بنسبة 2.8% حيث عبرت 5568 سفينة، وزيادة حركة سفن الركاب بنسبة 17.1 % حيث عبرت 82 سفينة، وحاملات السيارات بنسبة 1.1% بعبور 885 سفينة وزيادة السفن “الأخرى ” مثل المثقلات بنسبة 4.1% حيث عبرت نحو 711 سفينة.

كما شهدت القناة تراجعا في أعداد ناقلات الغاز الطبيعي بنسبة 1.4% والبضائع العامة بنسبة 7.2%وحاملات الجرارات بنسبة 19.7% مقارنة بعام 2016.

وأكد التقرير أن علم دولة “بنما” تصدر حركة الملاحة طبقا لاعلام السفن -وليس– جنسيتها -بنسبة 7.5 سفينة، حيث شهدت القناة خلال عام 2017 عبور 2520 سفينة ترفع علم بنما وتاتي علم ليبيريا في المرتبة الثانية بعبور 2292 سفينة بزيادة 9.8% ليأتي علم جزر المارشال ” في المرتبة الثالثة بعبور 2176 سفينة و بزيادة 8.7% يليها علم دولة هونج كونج بنسبة 8.7 % بعبور 1350 سفينة والمرتبة الخامسة علم دولة ستغافورة بزيادة بلغت 11.6% حيث عبرت 1238 سفينة.