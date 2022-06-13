قناة السويس : استمرار تخفيضات ناقلات الغاز الطبيعي المسال بين الخليجين الأمريكي والعربي

قررت هيئة قناة السويس استمرار الحوافز المقدمة لناقلات الغاز الطبيعي المسال (المحملة/الفارغة) العامـلة بين الخليج الأمريكي (بدءا من ميناء ميامي والموانئ التي تقع غربه داخل الخليج الأمريكي) والموانئ التي تقع جنوب الخليج الأمريكي من جهة ومناطق الخليج العربى (الموانئ التي تقع داخل الخليج العربي بدءا من ميناء مسقط) والهند وما شرقها من جهة أخرى اعتباراً من الأول من يوليو 2022 وحتى 31 ديسمبر 2022.

وتشمل موانئ الخليج العربي (الموانئ التي تقع داخل الخليج العربي بدءا من ميناء مسقط) وغرب الهند حتى ميناء كوتشى (Kochi) تخفيضاً وقدره 30% من رسوم العبور.

كما تمنح ناقلات الغاز العاملة بين الموانئ التي تقع شرق ميناء كوتشي (Kochi) حتى ما قبل سنغافورة تخفيضاً وقدره 55% من رسوم العبور العادية، وتمنح موانئ سنغافورة وما شرقها تخفيضاً وقدره 70% من رسوم العبور العادية.