قناة السويس: استمرار تخفيضات الحاويات القادمة من شرق أمريكا

نادية سلامقررت هيئة قناة السويس، صباح اليوم، استمرار العمل بالتخفيضات الممنوحة لسفن الحاويات القادمة من الساحل الشرقي الأمريكي والمتجهة مباشرة إلى منطقتي جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا حتى 31 ديسمبر من العام الحالى.وتشمل تلك التخفيضات منح سفن الحاويات القادمة من ميناء «نورفولك» وما شماله ب

نادية سلام

قررت هيئة قناة السويس، صباح اليوم، استمرار العمل بالتخفيضات الممنوحة لسفن الحاويات القادمة من الساحل الشرقي الأمريكي والمتجهة مباشرة إلى منطقتي جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا حتى 31 ديسمبر من العام الحالى.

وتشمل تلك التخفيضات منح سفن الحاويات القادمة من ميناء «نورفولك» وما شماله بالمحيط الهادى متجهة إلى موانئ «بورت كيلانج» وما شرقه تخفيضاً قدره %45 من رسوم العبور العادية.

كما تمنح سفن الحاويات القادمة من الموانئ «جنوب نورفولك» ومتجهة إلى موانئ بورت كيلانج وما شرقه تخفيضاً قيمته %65 من رسوم العبور العادية، على أن تحصل على تخفيض قدره %55 حال اتجاهها لموانئ كولومبو وما شرقه حتى ماقبل «بورت كيلانج».

وأكدت هيئة قناة السويس أن تلك التخفيضات جاءت تلبية لرغبة ملاك ومشغلى السفن عملاء قناة السويس وتشجيعاً لجذب المزيد من السفن لعبور القناة.

ولم تغير هيئة القناة من الاشتراطات التى يتوجب على السفن الالتزام بها للاستفادة من التخفيضات، وأولها أن تتقدم الشركة بطلب عن طريق التوكيل الملاحى قبل الإبحار، وفقاً لنموذج محدد صممته الهيئة.

كما اشترطت على السفن عدم التوقف فى أى ميناء بين ميناءى القيام والوصول، على أن يقدم مشغلو السفنية إقراراً بذلك، إلى جانب تقديم شهادة من آخر ميناء قيام، وتاريخ وشهادة من أول ميناء وصول، فى مده أقصاها 60 يوماً من تاريخ العبور.

ويتوجب على المستفيدين أيضاً، تقديم تعهد من توكيل السفينة بسداد قيمة التخفيض، فى حال توقف السفينة فى أى ميناء غير محدد بالمنشور لأسباب تجارية، أو عدم تقديم المستندات فى المدة المحددة.