«قناة السويس» : إعفاء اليخوت الأقل من 300 طن من الرسوم خلال افتتاح المارينا الجديدة بالإسماعيلية

أعلنت هيئة قناة السويس عن إعفاء اليخوت المارة بالقناة -ذات الحمولة الكلية الأقل من 300 طن -والتى تتوقف بـ”مارينا قناة السويس لليخوت” بالإسماعيلية من رسوم عبور القناة ورسوم التراكي بالمارينا ، خلال مدة لا تقل عن 10 أيام (تبدأ من اليوم التالى لتاريخ الوصول إلى المارينا).

وقالت هيئة القناة في منشور ملاحي ، اليوم الأربعاء، أن فترة الافتتاح التجريبي لمارينا قناة السويس لليخوت تبدأ من 15 أكتوبر المقبل وحتى مطلع نوفمبر 2023.

وأوضحت في منشورها الملاحي أن تلك الحوافز جاءت تعزيزا لسياحة اليخوت بقناة السويس وتنشيطا لحركة السياحة بجمهورية مصر العربية عن طريق تشجيع اليخوت على التوقف بمارينا قناة السويس لليخوت بالإسماعيلية فى ثوبها الجديد بعد تطويرها ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بها واستحداث خدمات جديدة.

كما اشترطت هيئة قناة السويس التوقف بمارينا اليخوت بالإسماعيلية مدة لا تقل عن 10 أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ وصول اليخت إلى المارينا، مع منح تلك اليخوت دعوة مجانية لحضور حفل الإفتتاح التجريبي للمارينا والاستفادة من جميع الامتيازات الحصرية المقررة والمقدمة في هذا اليوم لليخوت المتراكية بمارينا قناة السويس لليخوت بالإسماعيلية.

كما منحت هيئة القناة تخفيض في رسوم تراكي وتخزين اليخوت لمدة طويلة بالمارينا للحمولات الكلية الأقل من 300 طن خلال فترة الافتتاح التجريبي، بنسبة 50% في حالة تخزين اليخت مدة تتراوح من 30 إلى 90 يوما، و70% في حالة تخزين اليخت مدة أكثر من 90 وحتي 180 يوما.

ونوهت هيئة القناة بأنه فى حالة توقف اليخت (حمولة كلية لقناة السويس أقل من 300 طن) مدة تقل عن المدة المقررة يتم إلغاء الإعفاء الممنوح لليخت ويسقط حقه فى الحصول على الدعوة بحضور حفل الافتتاح.