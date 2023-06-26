قناة السويس: أستمرار نسب تخفيضات حاويات الساحل الشرقي الأمريكي وجنوب أسيا

أقرت

أستمرار منح تخفيضات سفن الحاويات المحملة أو الفارغة القادمة من الساحل الشرقي الأمريكي والمتجهة مباشرة إلى منطقتي جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، حتي ديسمبر 2023 ، بنسب تتراوح ما بين 35 حتي 55%.

وأكدت في منشور ملاحي ، على موقعها الإلكتروني ، منح سفن الحاويات القادمة من ميناء نورفولك وما شماله ومتجهة إلى موانئ بورت كيلانج وما شرقه تخفيضا 35%.

كما تمنح سفن الحاويات القادمة من الموانئ جنوب نورفولك ومتجهة إلى موانئ بورت كيلانج وما شرقه تخفيض يصل إلي 55% بينما المتجهة إلى موانئ كولمبو وما شرقه حتي ما قبل ميناء بورت كيلانج تخفيضاً وقدره 45%.

كما تهيب هيئة قناة السويس بعملائها من ملاك ومشغلي ومستأجري السفن العابرة لقناة السويس والتوكيلات الملاحية التابعة لهم أنه بخصوص جميع المنشورات التى بموجبها تَمنح هيئة قناة السويس السفن العابرة لقناة السويس والعاملة على طرق محددة تخفيضات ثابتة ، بداية من مطلع يوليو المقبل ، أنه سيتم قبول طلبات التخفيض عن طريق النظام الإلكتروني لمنشورات التخفيضات الثابتة ، ولن يتم قبول أو الالتفات لأي طلبات تخفيض ورقية ترد إلينا عن طريق الفاكس أو البريد أو باليد.