قناة إماراتية تطلق مسابقة فيلم زايد بقيمة جوائز 75 ألف درهم

خالد بدر الدينأطلقت قناة بينونة الإماراتية المحلية التى انطلقت في عام 2013 تحت شعار "تراها إماراتية" مسابقة "فيلم زايد"، وذلك كجزء من برامجها المتنوعة التي تطلقها القناة خلال "عام زايد" بالتزامن مع إعلان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بأن يكون عام 2018 عام زايد.وسيشرف على المسابق

خالد بدر الدين

أطلقت قناة بينونة الإماراتية المحلية التى انطلقت في عام 2013 تحت شعار “تراها إماراتية” مسابقة “فيلم زايد”، وذلك كجزء من برامجها المتنوعة التي تطلقها القناة خلال “عام زايد” بالتزامن مع إعلان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بأن يكون عام 2018 عام زايد.

وسيشرف على المسابقة لجنة تحكيم تتكون من خبراء دوليين، وذلك لتقييم عناصر الأفلام الرئيسة ابتداءً من الفكرة والمضمون، وانتهاءً بالمونتاج والإخراج، لاختيار خمسة فائزين يتم الإعلان عنهم بتاريخ 15 أكتوبر 2018.

وسوف يُمنح الفائرون بالمراكز الخمس الأولى جوائز نقدية، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ 25 ألف درهم إماراتي، والفائز بالمركز الثاني على مبلغ 20 ألف درهم، والثالث 15 ألف درهم، والرابع 10 آلاف درهم، والفائز بالمركز الخامس 5 آلاف درهم

وسيتم الإعلان قريباً عن جميع التفاصيل حول آلية المسابقة وكيفية الاشتراك فيها، وذلك عبر موقع قناة بينونة www.baynounah.ae.

,تهدف المسابقة إلى الإعتزاز بمسيرة الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في تأسيس وبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن فيلم قصير مدته تتراوح من 5 إلى 10 دقائق.

