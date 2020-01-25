سيـــاســة

قناة إسرائيلية تذيع تقريرا مصورا من قلب السعودية (فيديو)

كان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية السابق عادل الجبير قال أمس في مؤتمر صحافي إنه ليس لـ السعودية علاقات مع إسرائيل.
المال - خاص 3:29 م, السبت, 25 يناير 20 3:29 م, السبت, 25 يناير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

عرضت “القناة 12” الإسرائيلية، تقريرا مصورا بعنوان “إسرائيلي في السعودية”، حيث تجول طاقم صحفي إسرائيلي في عدة مدن سعودية، وأجرى مقابلات مع عدد من المواطنين.

وبحسب “روسيا اليوم” ظهر الصحفي الإسرائيلي، إنريكي زيمرمان، عبر “القناة 12” التي تعد الأكثر انتشارا في إسرائيل، وهو يتجول في شوارع الرياض وجدة والمدينة المنورة ويتحدث مع مارة في الشارع عن قضايا “السلام” والعلاقة مع إسرائيل.

ووفق “القناة 12” الإسرائيلية، فقد تنوعت ردود فعل السعوديين الذين تحدث معهم الصحفي، حيث تجنب غالبيتهم الإسهاب في التعليق، مكتفين بالحديث عن السلام بشكل عام.

كما تحدث زيمرمان مع سعوديين عن قضايا اجتماعية منها “زي الفتيات في الأماكن العامة وظهور بعضهن سافرات ومع رجال ومن دون رقابة هيئة الأمر بالمعروف، وعن قيادة النساء للسيارات، وشواطئ السباحة، والنوادي المغلقة، وملاعب كرة القدم”، كما ورد في القناة.

وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية السابق عادل الجبير قال أمس في مؤتمر صحافي إنه ليس لـ السعودية علاقات مع إسرائيل.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

الخارجية السعودية تعرب عن بالغ الحزن لقيام أحد المتدربين السعوديين بإطلاق النار فى فلوريدا

محمد بدر 1:56 ص, السبت, 7 ديسمبر 19

السعودية تعفي وزير النقل وتعين رئيسا لهيئة الذكاء الاصطناعي

المال - خاص 9:04 م, الأربعاء, 23 أكتوبر 19

واس: السعودية توافق على نشر تعزيزات إضافية أمريكية للقوات والمعدات الدفاعية

المال - خاص 11:17 م, السبت, 12 أكتوبر 19

وزيرة الهجرة : نتابع قضية على أبوالقاسم مع الجهات السعودية

منتصر محمود 3:22 م, السبت, 5 أكتوبر 19

وزارة الدفاع السعودية تفتح باب تجنيد النساء للمرة الأولى

مؤمن عبدالمجيد 2:46 ص, الجمعة, 4 أكتوبر 19

السعودية تعلن تأييدها لجهود مصر في مكافحة الإرهاب بسيناء

المال - خاص 12:47 ص, الأحد, 29 سبتمبر 19