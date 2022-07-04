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قناة آمال ماهر على «يوتيوب» تثير جدلا جديدا

تعرضت قناة المطربة آمال ماهر على منصة يوتيوب صباح اليوم الأحد لغلقها مرة ثانية.

قناة آمال ماهر على «يوتيوب» تثير جدلا جديدا
أحمد حمدي

أحمد حمدي

1:54 ص, الأثنين, 4 يوليو 22

تعرضت قناة المطربة آمال ماهر على منصة يوتيوب صباح اليوم الأحد لغلقها مرة ثانية بعد أيام قليلة من عودتها ، وذلك سبب تساؤلات كثيرة حول أسباب غلق القناة فجاة لاسيما لمحبي أغاني وفن آمال ماهر .

يذكر أن آمال ماهر أثارت الأيام السابقة حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا ، بعد أخبار انتشرت عنها تؤكد اختفائها بصورة مفاجئة حتى ظهرت في فيديو مباشر للجمهور وأعلنت أنها كانت مريضة بكورونا ولم تحب الظهور للجمهور وهي متعبة بدرجة كبيرة ، لكن تم التشكيك في هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا .

فقامت آمال بعمل مداخلة هاتفية مع الاعلامي رامي رضوان الخميس الماضي في برنامج مساء دي ام سي ، وأعلنت له على الهواء أنها من قامت بتسجيل الفيديو وستقوم بالإعلان عن حفلها الغنائي قريبا مع تذكرتي .

أحمد حمدي

أحمد حمدي

1:54 ص, الأثنين, 4 يوليو 22