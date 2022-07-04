قناة آمال ماهر على «يوتيوب» تثير جدلا جديدا

تعرضت قناة المطربة آمال ماهر على منصة يوتيوب صباح اليوم الأحد لغلقها مرة ثانية بعد أيام قليلة من عودتها ، وذلك سبب تساؤلات كثيرة حول أسباب غلق القناة فجاة لاسيما لمحبي أغاني وفن آمال ماهر .

يذكر أن آمال ماهر أثارت الأيام السابقة حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا ، بعد أخبار انتشرت عنها تؤكد اختفائها بصورة مفاجئة حتى ظهرت في فيديو مباشر للجمهور وأعلنت أنها كانت مريضة بكورونا ولم تحب الظهور للجمهور وهي متعبة بدرجة كبيرة ، لكن تم التشكيك في هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا .

فقامت آمال بعمل مداخلة هاتفية مع الاعلامي رامي رضوان الخميس الماضي في برنامج مساء دي ام سي ، وأعلنت له على الهواء أنها من قامت بتسجيل الفيديو وستقوم بالإعلان عن حفلها الغنائي قريبا مع تذكرتي .

