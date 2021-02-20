قمر وهلال وعياش .. مطربون يعودون للدراما في رمضان

قرر بعض المطربون العودة بعد سنوات لخوض تجربة التمثيل في الدراما التليفزيونية في موسم رمضان القادم 2021 املا منهم في التواجد بقوة في هذا الموسم ، وأبرزهم مصطفى قمر الذي يعود بعد سنوات طويلة بمسلسل فارس بلا جواز تاليف فداء الشندويلي وبطولة محمد ثروت وسليمان عيد وطارق عبد العزيز وبعض ضيوف الشرف منهم مي سليم وشيري عادل بالاضافة لكوكبة من المواهب الشابة ايضا ، وكان اخر مسلسل قدمه قمر في الدراما المصرية منتهى العشق منذ سنوات تاليف محمد الغيطي.

كذلك يعود المطرب حمادة هلال للدراما بمسلسل المداح من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج، بعد اخر عمل قدمه في التلفزيون ” ابن اصول” منذ سنوات أيضا.

أيضا قرر المطرب اللبناني رامي عياش العودة لتقديم مسلسل تليفزيوني للجمهور في رمضان، ويقوم حاليا بوضع اللمسات النهائية عليه ، بعد تقديمه مسلسل أمير الليل سابقا في الدراما اللبنانية وتحقيقه نجاحا كبيرا منذ سنوات.

عوض بدوي: متنفس لهم بعد هيمنة مطربي المهرجانات على سوق الغناء وانتهاء الكاسيت

ويرى الشاعر الغنائي عوض بدوي أن هؤلاء المطربين يجدون تواجدهم في الدراما التليفزيونية متنفسا لهم بسبب عدم نجاح الاغنيات وانتهاء سوق الكاسيت تماما.

وأضاف أن الجمهور يحب مشاهدة الاعمال الدرامية خاصة في شهر رمضان ، لذلك عودتهم للدراما والمسلسلات شيئا سيضيف لمشوارهم الفني لو قدموا موضوعات جديدة في مسلسلاتهم.

ولفت أيضا إلى أن حمادة هلال حقق نجاحا السنين الماضية في الدراما ، ومصطفى قمر قدم افلاما سينمائية ناجحة كذلك ولهم جمهورهم في التمثيل بعيدا عن الغناء.

وأكد بدوي أن الحالة الغنائية في السوق اصبحت صعبة جدا بهيمنة مطربي المهرجانات عليه ، لذلك يحاول المطربون ايجاد مخرج لهم ليظلوا موجودين بقوة أمام الجمهور سواء من خلال الدراما أو السينما.

مصطفى بدوي: قمر وهلال تحديدا الكاميرا تحبهم ومميزان في التمثيل جدا ولانمل منهم

وأوضح مدير أعمال الفنان محمد فؤاد أن مصطفى قمر وحمادة هلال تحديدا اكثر مطربين في مصر الكاميرا تحبهم بشدة ، حيث انه حينما يقدم الاثنان مسلسلا أو فيلما سينمائيا ندرك اننا سنتمتع بمشاهدة عمل فني مميز.

وأشار إلى أن الاثنين لديهم قدرة كبيرة للوصول للجمهور في اعمالهم التمثيلية ، بالاضافة انه فنيا هذان الاثنان خاصة في لغة السوق الخاصة بنا نقول عنهم الكاميرا تحبهم بمعنى اننا نصدقه حينما يقدم اي عمل فني في التمثيل .

وتابع قائلا إنهم ليسا جديدان على مجال التمثيل ، وحمادة يتصدر التريند بمسلسلاته وافلامه ويكون ” براند” في شهر رمضان وكذلك مصطفى قمر ولم يفشلا ابدا في افلامهما السينمائية أو مسلسلاتهما.

ونوه أن الجمهور لا يمل أبدا منهما في التمثيل او نشعر اننا نريد تغيير المحطة بصرف النظر عن الموضوع الذي سيقدمانه الاثنان في شهر رمضان هذا العام ، لكن هما مميزان جدا في التمثيل بجانب الغناء.