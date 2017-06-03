قمر العشاق في أولى العروض الرمضانية للمسرح القومي

سلوى عثمان يفتتح إسماعيل مختار، رئيس البيت الفنى للمسرح، أمسية "قمر العشاق"، إنتاج فرقة المسرح القومى التابعة للبيت الفنى للمسرح، فى العاشرة مساء غد الأحد - 4 يونيو الموافق 9 رمضان- على المسرح القومى بالعتبة. وقال يوسف إسماعيل، مدير المسرح القومى، إن الأمسية تدور بين الخير والشر وتحكى عن ثلا

سلوى عثمان

يفتتح إسماعيل مختار، رئيس البيت الفنى للمسرح، أمسية “قمر العشاق”، إنتاج فرقة المسرح القومى التابعة للبيت الفنى للمسرح، فى العاشرة مساء غد الأحد – 4 يونيو الموافق 9 رمضان- على المسرح القومى بالعتبة.

وقال يوسف إسماعيل، مدير المسرح القومى، إن الأمسية تدور بين الخير والشر وتحكى عن ثلاثة قصص للتائبة، والمحجوب والملحد.

“قمر العشاق” تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج محمد الخولى، بطولة سوسن بدر، ناصر سيف، خالد الذهبى، بمصاحبة فرقة الفراديس الصوفية للإنشاد الدينى، بقيادة المنشد صلاح عبد الحميد، ديكور ناصر عبد الحفيظ.