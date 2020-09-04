«قمت بزيادة رأس المال 30 مليون يورو».. تركي آل شيخ يروي نجاحاته مع نادي ألميريا

نشر الملياردير السعودي تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ورئيس نادي ألميريا على حسابه الرسمي فيس بوك قصته مع نادي ألميريا، والطفرة التي قام بها مع النادي منذ امتلاكه له، وقال عبر صفحته:

“حابب أشارككم حكايتي مع ألميريا حتى الآن، أما الخطوات، فقد تملكت النادي والفريق ينافس على تفادي الهبوط للدرجات الأدنى، تملكته مقابل 20 مليون يورو، ثم قمت بزيادة رأس المال بقيمة 30 مليون يورو، وتم تغيير 80%؜ من الفريق.

وأضاف تركي آل شيخ : تم تطوير أرضية الملعب والإضاءة.

وتابع كانت النتيجة: تمكن الفريق في موسمه الأول من المنافسة حتى التصفيات النهائية على الصعود لليجا، ولم يوفق، وتم بيع 80%؜ من عقد لاعب واحد مقابل 25 مليون يورو كاش + إضافات لتصل قيمة الصفقة لـ44 مليون يورو، ولازال الميريا يمتلك 20% من عقد اللاعب.

وقال: أستطيع حاليًا أن أقول إني وصلت لنقطة break even.

وأضاف إننا نمتلك الان أيضًا عروضًا لبيع 3 لاعبين من ألميريا بقيمة 10 ملايين يورو، وحصلنا على الموافقة لعمل تطوير كامل للملعب ليصبح تحفة معمارية، وسيتم الافتتاح في مؤتمر صحفي بحضور المدير التنفيذي للنادي محمد العاصي ورئيس بلدية المدينة.

واختتم بقوله: هذه هي الحكاية حتى الآن والقادم أفضل بحول الله.