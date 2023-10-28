قمة AIM تستكشف استراتيجيات التحول في مشهد الاستثمار العالمي

جمع منتدى قمة AIM للاستثمار في أبو ظبي، نخبة من القادة والخبراء وصانعي السياسات وكبار المستثمرين الإقليميين والدوليين وكبريات الشركات، وذلك خلال جلسات حوارية لتسليط الضوء على أهمية تعزيز الاستراتيجيات الاستثمارية وكيفية تسخير الإمكانات الجديدة للتنمية الاقتصادية العالمية.

وبحسب بيان صادر عن المنتدى فقد تبادل الخبراء من حول العالم أفكارهم حول التحول الكبير في مشهد الاستثمار العالمي، والتحديات التي تواجهها الدول وقادة الأعمال وطرحوا الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات والمتغيرات الحالية والمستقبلية.

وقال داوود الشيزاوي، رئيس قمة AIM للاستثمار ورئيس منظمة AIM العالمية خلال كلمته الافتتاحية التي ألقاها في الجلسة: “يجتمع الخبراء في مجال الاستثمار كل عام في ملتقى الاستثمار السنوي الذي بات قمة AIM للاستثمار حالياً، لتبادل الخبرات والتجارب والآراء والاستراتيجيات التي تساهم في استقطاب الاستثمار”.

وأضاف: “انطلاقًا من التزامها بإضافة قيمة لأعضائها، تسعى القمة في جميع مبادراتها إلى إحداث تأثيرات اقتصادية وبيئية واجتماعية، وقمنا أيضًا بتطوير AIM Academy بهدف إعداد البرامج وتبادل الخبرات والمعرفة، وستلتزم المؤسسة بتزويد المستثمرين بالمعرفة والأدوات اللازمة والنصائح المناسبة لاغتنام الفرص الناشئة، وسيتم التركيز بشكل رئيسي على الاستثمار الأجنبي المباشر ورواد الأعمال من خلال مساعدتهم على مواجهة التحديات الرقمية”.

بدوره، قال وامكيلي ميني، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية: “تواجه أفريقيا تحديات استثمارية نتيجة غياب التنسيق وآلية حل النزاعات، ويترك هذا الانكماش تداعيات سلبية على التنمية في القارة. ولكن هذه الإمكانيات المستقبلية للسوق التنافسية تدعو المستثمرين لمقاربة أفريقيا بنظرة جديدة”.

وصرح ميني بأن منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية قد وقعت مذكرة تفاهم مع قمة AIM للاستثمار ، بحيث تساهم هذه المنصة بتسهيل الاستثمار ورفع الوعي حول مناخ الاستثمار في أفريقيا، والخروج بحلول لتخطي التحديات الماثلة.

وتخلل الحدث حلقات نقاش من أبرزها تلك التي تناولت الشمول المالي الرقمي والتوجه نحو اقتصاد عالمي مبتكر ومترابط، شارك فيها نخبة من القادة من بينهم علي البلوشي، الرئيس التنفيذي لمجموعة EcoX، وشريف المصري، الرئيس التنفيذي لشركة مافيريكا، وفيكاش شارما، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة IC1101 Inc، وتاكاشي ناكامورا، مدير شركة NIFCO رئيس الاتحاد العربي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عبيدلي العبيدلي

كما تم عقد جلسة بعنوان “مستقبل المدن: الازدهار وسط الاضطرابات”، شارك فيها توماس أليكاس – المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Greenful في إستونيا لدكتور أنس باتاو، مدير مركز التميز في البناء الذكي (CESC) واستاذ مشارك في جامعة هيريوت وات. تطرق أليكاس إلى التقدم الذي أحرزته بلاده.

وقال أليكاس: “لا ينال الابتكار التمويل الكافي في إستونيا، ولكنه في اتجاهه الصحيح الذي سيمكنه من تحقيق مستقبل مشرق”.

بدوره، طرح الدكتور أنس باتاو أفكاره فيما يتعلق ببناء المدن ذكية، مؤكدًا أنه ثمة تقدم ملحوظ في مجال المدن الذكية، ولكننا عالقون في تحقيق التنمية المستدامة. وأكد الحاضرون أهمية تعاون القطاع الحكومي والقطاع الصناعي والقطاع الأكاديمي وأفراد المجتمع لإحداث تغيير في جعل الاستدامة ممكنة.

وفي إطار متصل، عقدت حلقة نقاش حول التحديات التي يواجهها قطاع سلسلة الإمداد، شارك فيها إيسامو كوياما، الرئيس التنفيذي والمدير التمثيلي لمجمع الابتكار الياباني، ودانييل ألجوليان، نائب رئيس مجلس إدارة VEB.RF، وسونيا جناحي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة البحرين ونائب عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية (أصحاب العمل في آسيا) – المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Maya La Chocolaterie & The Living Concepts.

بالإضافة إلى سمير سورطور، المؤسس والسفير والمدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي، ومايكل آرون أوكواي، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة في غانا. وقد تطرق الخبراء إلى التحديات في إدارة سلسلة الإمداد وتناولوا الحلول الماثلة للتغلب عليها.

واختتم الحدث بجلسة حوار قصيرة مع أحمد ناصر النويس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أنيكس للاستثمار في الإمارات، الذي تحدث عن أهمية استثمارات المكاتب العائلية مشيراً إلى ضرورة التعامل مع المخاوف الرئيسية مثل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والركود.