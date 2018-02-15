قمة نابولي ولايبزيج تخطف اﻷضواء مع عودة الدورى اﻷوروبي

علي المصريتعود الحياة اليوم الخميس إلى مسابقة الدوري الأوروبي، من خلال جولة الذهاب في دور ال32 للمسابقة، والتي تشهد عدة مباريات مثيرة يأتي في مقدمتها مواجهتان بين الكرة الألمانية ونظيرتها الإيطالية، علي أن وقام مباريات جولة الإياب يوم الخميس من الأسبوع المقبل.ويأمل لايبزيج الألماني في انشغال مض



علي المصري

تعود الحياة اليوم الخميس إلى مسابقة الدوري الأوروبي، من خلال جولة الذهاب في دور ال32 للمسابقة، والتي تشهد عدة مباريات مثيرة يأتي في مقدمتها مواجهتان بين الكرة الألمانية ونظيرتها الإيطالية، علي أن وقام مباريات جولة الإياب يوم الخميس من الأسبوع المقبل.

ويأمل لايبزيج الألماني في انشغال مضيفه نابولي بالمنافسة الملتهبة على صدارة الدوري الإيطالي، فيما يحل أتالانتا الإيطالي ضيفًا على بوروسيا دورتموند الألماني.

ومع خروج عدد من الفرق الكبيرة من مسابقة دوري الأبطال الأوروبي، وانتقالها إلى مسابقة الدوري الأوروبي، تبدو المنافسة على أشدها في دور ال32 للمسابقة، ربما أكثر مما حدث في نفس المسابقة بالموسم الماضي والتي فاز بلقبها مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويتطلع نابولي إلى الفوز في الموسم الحالي بأول لقب له في الدوري الإيطالي منذ فوزه باللقب عام 1990، عندما كان أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو مارادونا نجمًا في صفوف الفريق.

ويتصدر نابولي جدول الدوري الإيطالي حاليًا بفارق نقطة واحدة أمام يوفنتوس حامل لقب البطولة، فيما يأمل لايبزيج في أن يكون تركيز نابولي منصبًا بشكل أكبر على الدوري المحلي عندما يلتقي الفريقان اليوم، علما بأن لايبزيج يحتل المركز الثاني في الدوري الألماني، ولكن بفارق 18 نقطة خلف بايرن ميونخ الذي ضمن منطقيًا لفوز بلقب المسابقة.

وتبدو فرصة الفوز بلقب الدوري الأوروبي أكثر أهمية للايبزيج حاليًا، وينتظر أن يعود ديمه إلى صفوف الفريق في مباراة اليوم بعدما غاب عن المباراة التي انتهت بالفوز 2 / صفر على أوجسبورج في البوندوليجا يوم الجمعة الماضي.

ويواجه دورتموند مأزقًا مشابهًا لمأزق نابولي حيث يحتل المركز الثالث في جدول البوندزليجا، ويسعى لضمان مركز يؤهله للمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.

وبالتالي، سيكون على الفريق أن يحدد أولوياته من بين الدوري المحلي أو الدوري الأوروبي، علمًا بأنه سيخوض مواجهة صعبة اليوم أمام أتالانتا المتألق.

ويحل لاتسيو الإيطالي الذي تصدر مجموعته في دور المجموعات بالدوري الأوروبي ضيفا على ستيوا بوخارست الروماني، ويبدو لاتسيو بحالة سيئة بعد الهزيمة 1 / 4 أمام نابولي مطلع هذا الأسبوع في الدوري الإيطالي، لتكون الهزيمة الثالثة له على التوالي في الكالتشيو.

وعلى النقيض، يستمتع جينارو جاتوزو المدير الفني لميلان بالتحسن التدريجي في مستوى فريقه منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق في أواخر نوفمبر الماضي، ولكنه يشعر بالقلق من مباراته اليوم في ضيافة لودوجوريتش رازجراد بطل الدوري البلغاري.

ويواجه آرسنال الإنجليزي اختبارًا صعبًا اليوم في ضيافة أوسترسوند السويدي الذي يقوده المدرب الإنجليزي جراهام بوتر، علمًا بأنها المرة الأولى التي يخوض فيها أوسترسوند فعاليات هذا الدور في المسابقة.

كما تواجه فرق أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو وفياريال الإسبانية اختبارات صعبة خارج ملاعبها اليوم في مواجهة كوبنهاجن الدنماركي وسبارتاك موسكو الروسي وأولمبيك ليون الفرنسي على الترتيب، فيما يستضيف ريال سوسييداد فريق ريد بول سالزبورج النمساوي.

وكانت فعاليات هذا الدور بدأت أول أمس الثلاثاء بمباراة واحدة بين ريد ستار بلجراد الصربي وسيسكا موسكو الروسي وانتهت بالتعادل السلبي.

وفي باقي مباريات اليوم، يلتقي نيس الفرنسي مع لوكوموتيف موسكو الروسي، وسيلتيك الاسكتلندي مع زينيت سان بطرسبرج الروسي، وأولمبيك مارسيليا الفرنسي مع سبورتينج براجا البرتغالي، وبارتيزان بلجراد الصربي مع فيكتوريا بلزن التشيكي، وآيك أثينا اليوناني مع دينامو كييف الأوكراني، ويحل سبورتينج لشبونة البرتغالي ضيفًا على أستانا بطل كازاخستان.

