قمة مصرية يابانية لاستمرار العمل على جذب الاستثمارات

عُقدت مباحثات مصرية – يابانية، بمقر وزارة الخارجية، ترأس فيها الجانب المصري السفير أيمن كامل، مساعد الوزير للشئون الآسيوية، في حين ترأس الجانب الياباني السفير Kansuke Nagaoka، مساعد الوزير الياباني ومدير عام إدارة الشرق الأوسط وإفريقيا بوزارة الخارجية اليابانية.

تذليل أي معوقات تواجه الشركات اليابانية المستثمرة في مصر

تناول الجانبان أهمية استمرار العمل على جذب الاستثمارات، حيث استعرض مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية في هذا الصدد الإجراءات التي اتخذتها مختلف الأجهزة المصرية بهدف خلق بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

بالإضافة إلى تذليل أي معوقات تواجه الشركات اليابانية المستثمرة في مصر، في إشارة إلى تقديرنا لاتخاذ عددٍ من الشركات اليابانية خطوات جادة إزاء الاستثمار في المناطق الاقتصادية المختلفة بأنحاء الجمهورية ومن بينها المنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس والفيوم والعاشر من رمضان.

استعرض الجانبان الجهود المبذولة للارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومتابعة التنسيق القائم بين البلدين فيما يتعلق بالمشاريع القومية الكبرى التي يضطلع الجانب الياباني بتنفيذها.

وأعرب السفير أيمن كامل عن تقدير مصر للشراكة المصرية – اليابانية، اتصالاً بما يوفره الجانب الياباني من دعم للبرامج والأنشطة التنموية التي تسهم في الارتقاء بالقدرات البشرية واللوجستية المصرية في مختلف المجالات.

وأشاد مساعد وزارة الخارجية الياباني من جانبه بالتطورات الإيجابية التي تشهدها مصر وبالرغم من التحديات العالمية الراهنة، وثمن الجهود المصرية المبذولة للانتهاء من المتحف المصري الكبير باعتباره إضافة هامة للتراث الحضاري العالمي.

اتفق الجانبان على أهمية توطيد الحوار السياسي، والحرص على استمرارية قنوات التواصل بين الجانبين والدفع بالزيارات رفيعة المستوى، بهدف ضمان التنسيق إزاء التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تباحثا حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، واستعرضا الجهود المبذولة لتذليل كافة العقبات للارتقاء بحجم التبادل التجاري وبما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين.