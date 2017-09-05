قمة مصرية روسية في شيامن.. عناوين اليوم

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تقدم بوابة المال آخر عناوين الأخبار الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر.

أخبار مصر





* السيسى : الاحتياطي النقدي وصل 36 مليار دولار.. ومعدل النمو 3.4%





* المشروعات القومية تحفز الاقتصاد وتوفر الوظائف.





* السيسى : الشعب تحمل اجراءات الإصلاح لوعيه العميق بحجم التحديات.





* نسعي للسيطرة علي معدلات التضخم وخفض عجز الموازنة لأقل من 10%.





* زيادة دخل المعلمين خلال 3 سنوات.





* شوقي: ضوابط جديدة لاختيار القيادات.. ومنح لغير القادرين بالمدارس الدولية.





*الرئيس يهنيء نور ورامي ببطولة الصين للاسكواش.





*مصر وأوغندا.. وحلم العمر ..موعد مع الأمل.. في برج العرب.





الأهرام





* قمة مصرية ــ روسية في “شيامن” الزعيمان بحثا عودة الرحلات الجوية الروسية.





* بوتين يشيد بالإجراءات الأمنية بمطاراتنا.





* السيسي يدعو الرئيس الروسي لاحتفال إرساء أساس الضبعة النووية.





* الرئيس: حربنا على الإرهاب لم تمنعنا من التعامل مع الأزمة الاقتصادية





* الرئيس الصيني في افتتاح القمة: 500 مليون يوان للتعاون الاقتصادي بين مجموعة بريكس.





* 197 مليار دولار الاستثمارات الأجنبية للدول الخمس.





* الرئيس :الشعب أثبت وعيه العميق بحجم التحدى من خلال تفهمه القرارات التى اتخذناها.





*«بيان شيامين» يدين الإرهاب بجميع أشكاله .. ويؤكد التزام «بريكس» باقتصاد عالمى مفتوح.





*مذكرة تفاهم بين القاهرة وبكين لتعزيز التعاون السياحى.





*الرئيس يلقى كلمة أمام تجمع بريكس اليوم..ويلتقى رؤساء الصين وجنوب افريقيا وغينيا ورئيس وزراء الهند.





* توقيع الكشف الطبى على الحجاج العائدين.





* الكهرباء: لا دعم لمن يتخطى استهلاكه ألف كيلو وات.





* وفد من نقابة المهندسين فى تنزانيا لتعزيز التعاون وفتح فرص عمل.





* بدء تسليم أراضى الإسكان بمدينة السادات 17 سبتمبر.





* 256 مليون جنيه لتمويل مشروعات وخدمات الجيزة.





* 9 %ارتفاعا فى الصادرات لتسجل 12 مليار دولار خلال 7 أشهر.





* قابيل: مباحثات مع المفوضية الأوروبية لتعزيز العلاقات.





* البترول : جهاز مستقل لمراقبة التعاملات بسوق الغاز الطبيعى.





* إعادة تسعير الغاز للمصانع .. مطالب وتحديات.





* مستثمرون: أسعاره تتراجع عالميا وقطاع السيراميك الاكثر تضرراً.





* الليلة «الفراعنة» فى مواجهة «الأوناش».. والجماهير فى انتظار الفرحة.





*لأول مرة: تخفيف قوات الأمن بالملعب وإجراءات جديدة بالمقصورة.





الجمهورية





* السيسي في جلسة خاصة أمام منتدي “البريكس”:اطلاق مجموعة من المشروعات الكبري.. مصر بيئة داعمة للاستثمار.





* قانون الاستثمار الموحد استجابة لطلبات المستثمرين وقدم حزمة من الحوافز.





* اكتشافات لحقول الغاز.. بناء محطة نووية لتوليد الكهرباء.. 7 أنفاق جديدة تحت القناة.





* منح التراخيص للشركات الصناعية خلال 7 أيام بدلاً من 600 يوم.





* السيسى : الإصلاح الاقتصادي برؤية وطنية.





* شهده السيسي والزعماء..الأهرام والآثار المصرية والصينية.. في عرض فني.





* إسماعيل يترأس الاجتماع بعد عودته من الحج.





* تقنين أراضي الدولة والمعاشات أمام الحكومة غداً.





* جسر جوي لعودة ضيوف الرحمن من جدة .. غدا.ً





*الوفيات وصلت 50 بسبب الإجهاد وكبر السن .. ولا أمراض وبائية بين الحجاج.





* البابا تواضروس لـ 1200 قبطي في سيدني:مصر تفخر.. بأنها أول أمة تشكل حكومة وجيشاً.





* شواطئ دهب.. تكسب شرم الشيخ ..رحلات الغوص والمحميات والآثار.. تجذب الآلاف.





* المصريون تمتعوا بالعيد لأخر لحظة ..نافورة الأزهر لطفت حرارة الجو والفسطاط “لمة عيلة وغدوة لذيذة.





* 12 مليون دولار استثمارات و6 مشروعات بالسويس.





* 80% من عمالة المصانع الجديدة من أبناء المحافظة.





* 13 سبتمبر ملتقي المنظمة العربية للتنمية الإدارية.





* دعم هيئات مكافحة الفساد.. وتشريعات بالتدابير الوقائية.





*وانطلقت رحلة العمر لأوائل “الجمهورية” علي طريق الحرير.





* برنامج حافل بين المدن الصينية.. “فسحة” و”خبرات علمية”.





* سعد سليم: الزيارة.. تأهيل للحياة الجامعية والعلمية.





* رئيس شركة ميناء القاهرة: المتفوقون أمل مصر للنهوض والتقدم.





* طواريء بالمدن الجامعية..الاستعانة بالطب البيطري للإشراف علي التغذية.





* 4 ملايين لتطوير مباني بورسعيد.. وقبول 5 آلاف بالمنيا و7 آلاف بالمنصورة.





* يارب.. النصر لمصر..جلسات نفسية.. لرفع الروح المعنوية.