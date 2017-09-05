قمة مصرية روسية في شيامن.. عناوين اليوم

متابعات:
تقدم بوابة المال آخر عناوين الأخبار الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر.
أخبار مصر
* السيسى : الاحتياطي النقدي وصل 36 مليار دولار.. ومعدل النمو 3.4%
* المشروعات القومية تحفز الاقتصاد وتوفر الوظائف.
* السيسى : الشعب تحمل اجراءات الإصلاح لوعيه العميق بحجم التحديات.
* نسعي للسيطرة علي معدلات التضخم وخفض عجز الموازنة لأقل من 10%.
* زيادة دخل المعلمين خلال 3 سنوات.
* شوقي: ضوابط جديدة لاختيار القيادات.. ومنح لغير القادرين بالمدارس الدولية.
*الرئيس يهنيء نور ورامي ببطولة الصين للاسكواش.
*مصر وأوغندا.. وحلم العمر ..موعد مع الأمل.. في برج العرب.
الأهرام
* قمة مصرية ــ روسية في “شيامن” الزعيمان بحثا عودة الرحلات الجوية الروسية.
* بوتين يشيد بالإجراءات الأمنية بمطاراتنا.
* السيسي يدعو الرئيس الروسي لاحتفال إرساء أساس الضبعة النووية.
* الرئيس: حربنا على الإرهاب لم تمنعنا من التعامل مع الأزمة الاقتصادية
* الرئيس الصيني في افتتاح القمة: 500 مليون يوان للتعاون الاقتصادي بين مجموعة بريكس.
* 197 مليار دولار الاستثمارات الأجنبية للدول الخمس.
* الرئيس :الشعب أثبت وعيه العميق بحجم التحدى من خلال تفهمه القرارات التى اتخذناها.
*«بيان شيامين» يدين الإرهاب بجميع أشكاله .. ويؤكد التزام «بريكس» باقتصاد عالمى مفتوح.
*مذكرة تفاهم بين القاهرة وبكين لتعزيز التعاون السياحى.
*الرئيس يلقى كلمة أمام تجمع بريكس اليوم..ويلتقى رؤساء الصين وجنوب افريقيا وغينيا ورئيس وزراء الهند.
* توقيع الكشف الطبى على الحجاج العائدين.
* الكهرباء: لا دعم لمن يتخطى استهلاكه ألف كيلو وات.
* وفد من نقابة المهندسين فى تنزانيا لتعزيز التعاون وفتح فرص عمل.
* بدء تسليم أراضى الإسكان بمدينة السادات 17 سبتمبر.
* 256 مليون جنيه لتمويل مشروعات وخدمات الجيزة.
* 9 %ارتفاعا فى الصادرات لتسجل 12 مليار دولار خلال 7 أشهر.
* قابيل: مباحثات مع المفوضية الأوروبية لتعزيز العلاقات.
* البترول : جهاز مستقل لمراقبة التعاملات بسوق الغاز الطبيعى.
* إعادة تسعير الغاز للمصانع .. مطالب وتحديات.
* مستثمرون: أسعاره تتراجع عالميا وقطاع السيراميك الاكثر تضرراً.
* الليلة «الفراعنة» فى مواجهة «الأوناش».. والجماهير فى انتظار الفرحة.
*لأول مرة: تخفيف قوات الأمن بالملعب وإجراءات جديدة بالمقصورة.
الجمهورية
* السيسي في جلسة خاصة أمام منتدي “البريكس”:اطلاق مجموعة من المشروعات الكبري.. مصر بيئة داعمة للاستثمار.
* قانون الاستثمار الموحد استجابة لطلبات المستثمرين وقدم حزمة من الحوافز.
* اكتشافات لحقول الغاز.. بناء محطة نووية لتوليد الكهرباء.. 7 أنفاق جديدة تحت القناة.
* منح التراخيص للشركات الصناعية خلال 7 أيام بدلاً من 600 يوم.
* السيسى : الإصلاح الاقتصادي برؤية وطنية.
* شهده السيسي والزعماء..الأهرام والآثار المصرية والصينية.. في عرض فني.
* إسماعيل يترأس الاجتماع بعد عودته من الحج.
* تقنين أراضي الدولة والمعاشات أمام الحكومة غداً.
* جسر جوي لعودة ضيوف الرحمن من جدة .. غدا.ً
*الوفيات وصلت 50 بسبب الإجهاد وكبر السن .. ولا أمراض وبائية بين الحجاج.
* البابا تواضروس لـ 1200 قبطي في سيدني:مصر تفخر.. بأنها أول أمة تشكل حكومة وجيشاً.
* شواطئ دهب.. تكسب شرم الشيخ ..رحلات الغوص والمحميات والآثار.. تجذب الآلاف.
* المصريون تمتعوا بالعيد لأخر لحظة ..نافورة الأزهر لطفت حرارة الجو والفسطاط “لمة عيلة وغدوة لذيذة.
* 12 مليون دولار استثمارات و6 مشروعات بالسويس.
* 80% من عمالة المصانع الجديدة من أبناء المحافظة.
* 13 سبتمبر ملتقي المنظمة العربية للتنمية الإدارية.
* دعم هيئات مكافحة الفساد.. وتشريعات بالتدابير الوقائية.
*وانطلقت رحلة العمر لأوائل “الجمهورية” علي طريق الحرير.
* برنامج حافل بين المدن الصينية.. “فسحة” و”خبرات علمية”.
* سعد سليم: الزيارة.. تأهيل للحياة الجامعية والعلمية.
* رئيس شركة ميناء القاهرة: المتفوقون أمل مصر للنهوض والتقدم.
* طواريء بالمدن الجامعية..الاستعانة بالطب البيطري للإشراف علي التغذية.
* 4 ملايين لتطوير مباني بورسعيد.. وقبول 5 آلاف بالمنيا و7 آلاف بالمنصورة.
* يارب.. النصر لمصر..جلسات نفسية.. لرفع الروح المعنوية.