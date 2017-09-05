سيـــاســة

قمة مصرية روسية في شيامن.. عناوين اليوم

متابعات: تقدم بوابة المال آخر عناوين الأخبار الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر. أخبار مصر * السيسى : الاحتياطي النقدي وصل 36 مليار دولار.. ومعدل النمو 3.4% * المشروعات القومية تحفز الاقتصاد وتوفر الوظائف. * السيسى : الشعب تحمل اجراءات الإصلاح لوعيه العميق بحجم التحديات. * نسعي للسيطرة ع
5 سبتمبر، 2017 5 سبتمبر، 2017

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متابعات:

تقدم بوابة المال آخر عناوين الأخبار الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر.

أخبار مصر


* السيسى : الاحتياطي النقدي وصل 36 مليار دولار.. ومعدل النمو 3.4%


* المشروعات القومية تحفز الاقتصاد وتوفر الوظائف.


* السيسى : الشعب تحمل اجراءات الإصلاح لوعيه العميق بحجم التحديات.


* نسعي للسيطرة علي معدلات التضخم وخفض عجز الموازنة لأقل من 10%.


* زيادة دخل المعلمين خلال 3 سنوات.


* شوقي: ضوابط جديدة لاختيار القيادات.. ومنح لغير القادرين بالمدارس الدولية.


*الرئيس يهنيء نور ورامي ببطولة الصين للاسكواش.


*مصر وأوغندا.. وحلم العمر ..موعد مع الأمل.. في برج العرب.


الأهرام


* قمة مصرية ــ روسية في “شيامن” الزعيمان بحثا عودة الرحلات الجوية الروسية.


* بوتين يشيد بالإجراءات الأمنية بمطاراتنا.


* السيسي يدعو الرئيس الروسي لاحتفال إرساء أساس الضبعة النووية.


* الرئيس: حربنا على الإرهاب لم تمنعنا من التعامل مع الأزمة الاقتصادية


* الرئيس الصيني في افتتاح القمة: 500 مليون يوان للتعاون الاقتصادي بين مجموعة بريكس.


* 197 مليار دولار الاستثمارات الأجنبية للدول الخمس.


* الرئيس :الشعب أثبت وعيه العميق بحجم التحدى من خلال تفهمه القرارات التى اتخذناها.


*«بيان شيامين» يدين الإرهاب بجميع أشكاله .. ويؤكد التزام «بريكس» باقتصاد عالمى مفتوح.


*مذكرة تفاهم بين القاهرة وبكين لتعزيز التعاون السياحى.


*الرئيس يلقى كلمة أمام تجمع بريكس اليوم..ويلتقى رؤساء الصين وجنوب افريقيا وغينيا ورئيس وزراء الهند.


* توقيع الكشف الطبى على الحجاج العائدين.


* الكهرباء: لا دعم لمن يتخطى استهلاكه ألف كيلو وات.


* وفد من نقابة المهندسين فى تنزانيا لتعزيز التعاون وفتح فرص عمل.


* بدء تسليم أراضى الإسكان بمدينة السادات 17 سبتمبر.


* 256 مليون جنيه لتمويل مشروعات وخدمات الجيزة.


* 9 %ارتفاعا فى الصادرات لتسجل 12 مليار دولار خلال 7 أشهر.


* قابيل: مباحثات مع المفوضية الأوروبية لتعزيز العلاقات.


* البترول : جهاز مستقل لمراقبة التعاملات بسوق الغاز الطبيعى.


* إعادة تسعير الغاز للمصانع .. مطالب وتحديات.


* مستثمرون: أسعاره تتراجع عالميا وقطاع السيراميك الاكثر تضرراً.


* الليلة «الفراعنة» فى مواجهة «الأوناش».. والجماهير فى انتظار الفرحة.


*لأول مرة: تخفيف قوات الأمن بالملعب وإجراءات جديدة بالمقصورة.


الجمهورية


* السيسي في جلسة خاصة أمام منتدي “البريكس”:اطلاق مجموعة من المشروعات الكبري.. مصر بيئة داعمة للاستثمار.


* قانون الاستثمار الموحد استجابة لطلبات المستثمرين وقدم حزمة من الحوافز.


* اكتشافات لحقول الغاز.. بناء محطة نووية لتوليد الكهرباء.. 7 أنفاق جديدة تحت القناة.


* منح التراخيص للشركات الصناعية خلال 7 أيام بدلاً من 600 يوم.


* السيسى : الإصلاح الاقتصادي برؤية وطنية.


* شهده السيسي والزعماء..الأهرام والآثار المصرية والصينية.. في عرض فني.


* إسماعيل يترأس الاجتماع بعد عودته من الحج.


* تقنين أراضي الدولة والمعاشات أمام الحكومة غداً.


* جسر جوي لعودة ضيوف الرحمن من جدة .. غدا.ً


*الوفيات وصلت 50 بسبب الإجهاد وكبر السن .. ولا أمراض وبائية بين الحجاج.


* البابا تواضروس لـ 1200 قبطي في سيدني:مصر تفخر.. بأنها أول أمة تشكل حكومة وجيشاً.


* شواطئ دهب.. تكسب شرم الشيخ ..رحلات الغوص والمحميات والآثار.. تجذب الآلاف.


* المصريون تمتعوا بالعيد لأخر لحظة ..نافورة الأزهر لطفت حرارة الجو والفسطاط “لمة عيلة وغدوة لذيذة.


* 12 مليون دولار استثمارات و6 مشروعات بالسويس.


* 80% من عمالة المصانع الجديدة من أبناء المحافظة.


* 13 سبتمبر ملتقي المنظمة العربية للتنمية الإدارية.


* دعم هيئات مكافحة الفساد.. وتشريعات بالتدابير الوقائية.


*وانطلقت رحلة العمر لأوائل “الجمهورية” علي طريق الحرير.


* برنامج حافل بين المدن الصينية.. “فسحة” و”خبرات علمية”.


* سعد سليم: الزيارة.. تأهيل للحياة الجامعية والعلمية.


* رئيس شركة ميناء القاهرة: المتفوقون أمل مصر للنهوض والتقدم.


* طواريء بالمدن الجامعية..الاستعانة بالطب البيطري للإشراف علي التغذية.


* 4 ملايين لتطوير مباني بورسعيد.. وقبول 5 آلاف بالمنيا و7 آلاف بالمنصورة.


* يارب.. النصر لمصر..جلسات نفسية.. لرفع الروح المعنوية.

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