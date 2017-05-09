قمة مصرية بحرينية.. عناوين صحف اليوم الثلاثاء

متابعات:
تقدم بوابة “المال” أهم عناوين الصباح الصادرة اليوم الثلاثاء، 9 مايو، 2017.
الأهرام
* مصر والبحرين تؤكدان رفضهما التدخل فى شئون العرب الداخلية.
* الرئيس: وعى الشعب ويقظته أهم أسباب تحقيق الأمن والاستقرار.
* حمد بن عيسى: مصر لم تأل جهدا لدعم ومساندة دول الخليج والعالم العربى.
* القوات المسلحة تحتفل بتسليم وتسلم قيادة الجيش الثانى الميدانى.
* وزير الدفاع: نواجه عدوا غادرا لا يدرك قيمة الوطن.
* سحر نصر: قانون الاستثمار خرج بأفضل صورة وخطوات التفعيل تبدأ فورا.
* رئيس مجلس الوزراء فى المؤتمر الدولى للتكنولوجيا الخاصة بهم: الدولة تعمل على تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة وتيسير حياتهم.
* وزير الصحة يتابع العمل بتطوير مستشفى الصحة النفسية بالشرقية.
* الآثار :إدراج جزيرة فرعون على قائمة التراث العالمى.
* عرفات يتفقد محور القاهرة – بنها.. ويحيل المسئولين عن تأخير قطار للتحقيق.
* القوى العاملة: صرف مستحقات مواطن متوفى بإيطاليا.
* مجلس الدولة: وقف المعلم المتحرش بالطالبات عن العمل.
* الزراعة: زيادة صادرات الخضر والفاكهة للسعودية.
* مميش: الرئيس يسابق الزمن لإنجاح مشروع المنطقة الاقتصادية.
* نائب محافظ المركزى:101 مليار جنيه لتمويل 37 ألف شركة صغيرة.
* الرقابة الإدارية تشن حملات على صوامع القمح بالقاهرة والمحافظات.
* وزير التنمية يفتتح اليوم مؤتمر المدن المستدامة بالإسكندرية.
* مقتل 8 من الإرهابيين الإخوان فى سوهاج.
* إعادة محاكمة مرسى فى اقتحام السجون 17 مايو.
* الزمالك يستأنف تدريباته قبل مواجهة «كابس» الزيمبابوى.. وطاقم التحكيم يصل غدا.
الأخبار
* قمة مصرية بحرينية بقصر الصخير بالمنامة.
* الرئيس: أمن الخليج من أمن مصر.. وضرورة التصدي لمحاولات التدخل في شئون الدول العربية.
* الجار الله في افتتاحية «السياسة» الكويتية: مع السيسي عبرنا بحور الظلام.
* إسماعيل: تشريع جديد لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع.
* مكرم محمد أحمد في «إعلام البرلمان»: المهنة تواجه مشكلة عصيبة.
* مجلس النواب يبدأ مناقشة الخطة والموازنة للعام الجديد.
* تسليم وتسلم قيادة الجيش الثاني من عاصي إلي مجاور.
* صدقي: التاريخ سيذكر الدور الوطني للمشير طنطاوي.
* قرار جمهوري بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
* الجيش يحبط محاولة اختراق من ليبيا.
* مقتل ٨ إرهابيين في وكر بطريق سوهاج البحر الأحمر.
* المؤبد لبديع وصديق في «غرفة عمليات رابعة».
* الأهلي يستعيد عنفوانه برباعية نظيفة في التعدين.
الجمهورية
* قمة المنامة تؤكد: التصدي لمساعي زعزعة الاستقرار.. والعمل علي توحيد الصف العربي.
* أرفع وسام بحريني للسيسي.. تقديراً لجهوده ومواقف مصر.
* وزير الدفاع يشهد تسليم وتسلم قيادة الجيش الثاني بحضور المشير طنطاوي.
* الفريق أول صدقي صبحي: الرئيس السيسي يعتز بدور القوات المسلحة في الحفاظ علي مقدرات الوطن ومكتسباته.
* مميش في أول اجتماع مع العاملين: الرئيس السيسي يسابق الزمن لإنجاز المشروعات وإقامة المناطق الصناعية.
* الكهرباء: لا نقاط خلافية بين مصر وروسيا والمفاعلات الأحدث عالمياً.
* القوات الجوية تحبط محاولة لاختراق الحدود الغربية.
* المركزي: 6 مليارات جنيه للتمويل العقاري لمحدودي الدخل.
* ورثة كمال الشاذلي يسددون 32 مليون جنيه قيمة الكسب غير المشروع لوالدهم.
* محام دولي لمتابعة التحقيق في مقتل الطالبة “شادن” بألمانيا.
* تشغيل محطات المحولات لتدعيم شبكة كهرباء الصعيد.
* مدبولي: 30 منفذاً للداخلية بالمدن الجديدة لبيع السلع للمواطنين.
* وزيرة التخطيط تبحث مع السفير الأسترالي الاستفادة من تجربة بلاده في الإصلاح الإداري.
* وزيرا التجارة والزراعة: إخضاع الصادرات الزراعية الطازجة “الخضر والفاكهة” لإجراءات الفحص الحجري.
* قابيل: زيادة معدلات التصدير هدفنا.. ومعامل متخصصة لمتبقيات المبيدات.
* النيابة الإدارية: أهالي دكرنس في خطر بسبب إهمال الكهرباء.
* مفاجأة: إيناسيو يرفض “ستانلي” في الزمالك.