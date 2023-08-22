قمة صوت مصر تستضيف نخبة من رائدات الأعمال في مؤتمرها السنوي أكتوبر 2023

أعلنت قمة صوت مصر 2023، التي تعد أول منتدى دولي للعلاقات العامة في مصر، عن مشاركة نخبة من رائدات الأعمال المصريات بمختلف المجالات، في فعاليات مؤتمرها السنوي هذا العام Narrative summit 2023، المقرر عقده يوم 9 أكتوبر المقبل في منطقة “سوما باي” على ساحل البحر الأحمر، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وجاء على رأسهم لمياء كامل، مؤسس قمة صوت مصر، ومساعد وزير السياحة والآثار للترويج السابق، و راوية منصور، رائدة الأعمال، والمؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة رامسكو للتشييد وبناء القرى البيئية، وشركة أواسيس (موناكو)، و عزة فهمي، مصممة المجوهرات ورئيس مجلس إدارة شركة حلى مصر.

من جانبها، قالت “منصور”، الحاصلة على لقب “القيادية الأفريقية لعام 2019: “سعيدة بانضمامي لـ”قمة صوت مصر” هذا العام، وسط مجموعة كبيرة من رجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال، هذه المبادرة الطيبة جاءت في وقتها تدعم جهود ورؤى الدولة المصرية وإشراك القطاع الخاص في خطط قابلة للتنفيذ، وهذا هو الوقت للعمل معًا، قطاع عام وخاص، من أجل النهوض بمصر في كافة المجالات بما ينعكس ذلك على التنمية الاقتصادية”.

أما عن رائدة الأعمال عزة فهمي، فقالت: “لقد كرست حياتي المهنية لتسليط الضوء على كل ما تقدمه الدولة المصرية؛ لذلك، يسعدني الانضمام لمثل هذه المبادرات البارزة ومشاركتي بـ”قمة صوت مصر 2023″، وذلك من أجل المساعدة في تحقيق أهدافها المرتبطة بالترويج لمصر أمام العالم، وإبراز أهمية الصناعات الحرفية التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين”.

من جانبها، صرحت لمياء كامل، مؤسس قمة صوت مصر، ومساعد وزير السياحة والآثار للترويج السابق، بأن قمة صوت مصر 2023″، تُعد بمثابة احتفاء بروح ريادة الأعمال وتشجيعها، كما أنها تشكل فرصة هامة لالتقاء المبتكرين والمستثمرين للارتقاء والازدهار والنهوض بريادة الأعمال في مختلف المجالات، مشيرة إلى أنها ستشهد هذا العام تحت عنوان “Egypt Forever Forward”، عددًا من الفعاليات والحوارات مع أفضل العقول من شتى أنحاء العالم، للحديث عن تجاربهم ونظرتهم الثاقبة للمستقبل، وذلك من أجل دعم الاقتصاد الوطني، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

وتستقطب “قمة صوت مصر 2023” عدد من القادة وأصحاب القرار من المستثمرين ورجال الأعمال والسياحة ورؤساء الشركات العالمية وكبار المسؤولين الحكوميين، لعرض تجاربهم الملهمة والتي تسهم في بناء الهوية الوطنية، والنهوض بقطاع الاستثمار في مصر، فضلًا عن نقل صورة إيجابية عن مصر للعالم، والترويج لها كوجهة سياحية عالمية.

كما تناقش “القمة” مجموعة من القضايا ذات الأولوية على أجندة الدولة المصرية، المتعلقة بقطاعات السياحة والاستثمار وريادة الأعمال، فيما تسلط الضوء أيضًا على الإنجازات التي حققتها مصر، وما يمكن تحقيقه في السنوات المقبلة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وكانت “القمة” قد أعلنت عن قائمة المتحدثين الرئيسين المحليين والدوليين المشاركين في المؤتمر السنوي هذا العام 2023، ويأتي على رأسهم الخبير الدولي ورجل الأعمال البريطاني السير بن إليوت، مؤسس شركة Quintessentially، ورجل الأعمال ووزير النقل الأسبق محمد منصور، والسيد “ستيف شيبرسون –سميث”، رئيس معهد تشارترد للعلاقات العامة (CIPR)، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الأسبق والمرشح لمنصب مدير عام منظمة (اليونسكو)، وغيرهم.