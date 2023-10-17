قمة «سوبر بريدج» في دبي تناقش تعزيز الفرص الاستثمارية والإمكانات المستقبلية في الاقتصاد العالمي الجديد

ألقى عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة الكلمة الافتتاحية للنسخة الأولى من قمة “سوبر بريدج” التي تقام على مدار يومين في متحف المستقبل بمدينة دبي.

وتعتبر الفعالية الأولى من نوعها التي تسلط الضوء على أسرع الاقتصادات نموا في العالم والفرص المتاحة فيها، وتستعرض مستقبل الأعمال إلى جانب إمكانات الذكاء الاصطناعي على صعيد تحفيز الاستثمار الخاص ودفع النمو بوتيرة لم يكن من الممكن تصورها قبل عقد من الزمن.

وتحدث المري عن أهمية انعقاد قمة سوبر بريدج بدبي بوصفها الوجهة الأمثل لاستضافة هذا الحدث قائلاً: “يشهد الاقتصاد العالمي تغيرات وتحولات كبيرة، وتساهم الأسواق الجديدة بإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي بمستويات نموٍ غير مسبوقة، حيث تلتزم دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي مع مجتمع قائم على المعرفة والابتكار للاستفادة من هذه التحولات.

وقال المري إن الدولة تتمتع بمكانة متميزة تؤهلها للعب دورٍ محوري من خلال توفير بيئة استثمارية للاقتصادات للنمو والتوسع، من خلال التعاون وبناء الشراكات لمستقبل شمولي ومستدام”.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للقمة مشاركة هلال سعيد المرّي المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عضو المجلس التنفيذي، والتي قال فيها: “نعيش في منطقة توفر العديد من الفرص الضخمة، لذا فإن جمع الناس من جميع أنحاء العالم يعتبر أمراً ضرورياً في ظل التحديات التي نواجهها، وتساهم قمة سوبر بريدج في سد الفجوات وتعزيز الازدهار الاقتصادي لعالمٍ أفضل”.

وتعقد القمة بمشاركة أكثر من 500 من قادة الأعمال والسياسة والثقافة، والمستثمرين، وقيادات حكومية، ورؤساء شركات من 20 دولة، بهدف تعزيز فرص التعاون في الأسواق الجديدة، التي لم يتم استغلالها بعد.

وتجدر الإشارة إلى أن قمة “سوبر بريدج دبي” هي مبادرة رائدة ومشتركة بين شركة كون الدولية و”سوبر بريدج كاونسل”.

وتضمن برنامج اليوم الأول من القمة عدد من الجلسات التفاعلية جرت بمشاركة مجموعة من الخبراء وقادة الأعمال شارك فيها كلا من عمر سيف الوزير الاتحادي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدى باكستان، و شين تيدجاراتي، رئيس مجلس إدارة شركة “في إس بارتنرز” ومؤسس مشارك في مجلس “قمة سوبربريدج”، والدكتور هنري هوياو وانج مؤسس ورئيس مركز الصين والعولمة.

إضافة إلى فنيسا شو، المؤسس المشارك في مجلس قمة “سوبر بريدج”، والرئيس التنفيذي ورئيس قسم المعلومات في “في إس بارتنرز”، و تاكاشي ماروياما، مدير الاستثمار الرئيسي في شركة “أسست مانجمنت ون”.

كذلك شارك كلا من جين صن، الرئيس التنفيذي في مجموعة “تريب دوت كوم”، ومدثر شيخة، المدير التنفيذي والشريك المؤسس لشركة “كريم”، وإتش إس ليو أستاذ متفرغ في جامعة شنغهاي للتكنولوجيا.