قمة «رايز آب 2023» تناقش أساسيات النمو وتوسعات الشركات الناشئة

ناقشت النسخة العاشرة من قمة رايز آب 2023 التي انطلقت اليوم الخميس وتستمر حتي السبت المقبل أساسيات النمو والتوسعات ونجاح الشركات الناشئة، والصعاب والتحديات التي تواجهها الشركات الناشئة ورواد الأعمال، خصوصا مع توسع بيئة ريادة الأعمال حاليا بشكل كبير، وأساسيات اختيار بالخبرات العملية.

شارك في الجلسة كل من محمد أبو النجا الرئيس التنفيذي لشركة exits، ومحمد الدوسري الرئيس التنفيذي لشركة ساري، وبلال المغربل الرئيس التنفيذي لشركة مكسب، وأدار الجلسة هدير شلبي المدير العام لشركة طلبات مصر.

ووجه محمد نجاتي الرئيس التنفيذي لشركة exits ، رواد الأعمال في حالة مواجهة أية عقبات أو مشكلات باستشارة أصحاب الخبرات للمساعدة في حلها، ناصحا بعدم اتخاذ قرارات غير مدروسة لتجنب المشكلات العارضة.

وأضاف أن الطريقة المثلي لتعيين الموظفين تتمثل في قيام الشركات الناشئة بتعيين أشخاص على درجة أعلى من الذكاء حتى من مؤسس الشركة نفسها، بدون التخوف من احتلال منصب العمل، مشددا على ضرورة عدم الاستعانة بأشخاص امكانياتهم العملية قليلة.

فيما تطرق بلال المغربل الشريك المؤسس لشركة مكسب إلى ضرورة أن يقوم أصحاب الشركات الناشئة بتعيين الموظفين بناء على طريقة تعاملهم مع المواقف الصعبة ومستوي طموحهم، خاصة وأن الشركات الناشئة عادة ما تواجه مشكلات صعبة تحتاج إلى مرونة ودقة في التعامل.

وقال محمد الدوسري المدير التنفيذي والشريك المؤسس لشركة SARY، إن رواد الأعمال يعملون في إطار من الإيجابية والدليل على ذلك ما حدث أثناء جائحة كورونا، التي كانت أحد الأسباب في ازدهار الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر. ونصح في حالة وجود أزمات معينة أن يبدأ رواد الأعمال شركاتهم على أساس الموازنة بين الموهبة والبحث عن الحل المناسب، الذي يمكن رواد الأعمال والشركات الناشئة في الاستمرار.

وافتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يرافقه عبد الحميد شرارة المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة رايز آب اليوم الخميس، فعاليات النسخة العاشرة من “قمة رايز أب 2023 ” أكبر حدث يتم تنظيمه في مجال الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر، وذلك لأول مرة بالمتحف المصري الكبير. وتقام القمة في نسختها العاشرة تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتستمر فعاليات القمة علي مدار ثلاثة أيام من 16 مارس وحتى 18 من مارس الجاري، ومن المتوقع حضور أكثر من 20 ألف ورائد أعمال ومستثمر من 60 دولة حول العالم للقمة هذا العام.

ويشارك في القمة مجموعة من أهم وأبرز المتحدثين ورواد الأعمال والخبراء والرؤساء التنفيذيين والإنفلونسرز، والمستثمرين في مجال الاستثمار والتكنولوجيا وريادة الأعمال، والشركات الناشئة، يجتمعون على منصة القمة لدعم رواد الأعمال وتشجيعهم على التنوع والتأثير والنمو من مختلف المؤسسات والشركات.