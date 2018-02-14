قمة دبى تستعرض 150 مقترحا لترسيخ ثقافة السعادة

❏ كيم: %65 من تلاميذ المدارس الابتدائية حاليا سيلتحقون بوظائف غير موجودة ❏ شتاينر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائى أخطأ بتركيزه على الاقتصاد فقط ❏ ناسداك: ضرورة استفادة الحكومات من تعافى السوق العالمية عبر تعديل الرواتب وفتح باب التوظيف ❏ الصحة العالمية: القطاع الخاص يقوم بدور مهم فى التنم

❏ كيم: %65 من تلاميذ المدارس الابتدائية حاليا سيلتحقون بوظائف غير موجودة

❏ شتاينر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائى أخطأ بتركيزه على الاقتصاد فقط

❏ ناسداك: ضرورة استفادة الحكومات من تعافى السوق العالمية عبر تعديل الرواتب وفتح باب التوظيف

❏ الصحة العالمية: القطاع الخاص يقوم بدور مهم فى التنمية والتطوير



سمر السيد

سلطت جلسات اليوم الثانى، من مؤتمر القمة العالمية للحكومات، الذى تعقد دورته السادسة بمدينة دبى، من 11 إلى 13 فبراير الجارى، الضوء على التحديات التى تواجه العالم حاليا، وفى مقدمتها المشكلات «الجيوسياسية» والتكنولوجية وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية والتعليم ، و تم التركيز على إيجاد الأفكار المبتكرة التى تسهم فى توفير الحلول العملية، لتعزيز جودة الحياة والارتقاء بالقطاعات الرئيسية الأكثر ارتباطا بحياة الإنسان، بما يسهم فى زيادة معدلات السعادة لشعوب العالم.

وشهدت الفعاليات حضور عدد واسع من المسئولين الحكوميين والخبراء السياسيين والاقتصاديين، يتقدمهم جيم يونج كيم، رئيس البنك الدولى، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء، والشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، ووزير الخارجية، أنور قرقاش.

وقد تم استعراض نتائج التقرير العالمى لسياسات السعادة، التى تتضمن أكثر من 150 مقترحا لسياسات حكومية تدعم توجهات الدول فى مجال ترسيخ ثقافة السعادة وجودة الحياة.

وقال «كيم» إن العدد المتوقع للأشخاص من دون عمل منذ الآن وحتى عام 2050 سيبلغ نحو 150 مليونا، يمثل الفجوة بين الراغبين فى العمل، وهم 450 مليونا، وعدد الوظائف المتوفرة البالغة 300 مليون .

وأضاف أنه ولد فى كوريا الجنوبية، حينما كانت فقيرة وتتسم بارتفاع معدلات البطالة والأمية، إلا أنه كان لديها طموحات كبيرة لتحقيق أهداف النمو، مؤكداً أن الوضع المستقبلى للعالم شديد التغير فى ظل تراجع معدلات الوظائف المتوفرة للراغبين فى العمل.

ولفت إلى أن الوظائف المستقبلية أيضا ستشهد تغييرا واستشهد بمقولة عالم الاقتصاد «ماكنزى» أن %65 من طلاب المدارس الابتدائية حاليا، سوف يلتحقون فى المستقبل بوظائف غير موجودة حاليا، ولذا من الضرورى تغيير طريقة تعليم وتدريب الأطفال، مضيفا أن التكنولوجيا شهدت الكثير من التطور فى الفترة الماضية، ويسير الابتكار بسرعة الضوء.

وأشار إلى أن هناك كثيرا من الدول حققت قصص نجاح كبيرة ، وتحسنت فيها معدلات التحصيل المدرسى، برغم أنها استثمرت أقل من غيرها فى هذا المجال، وأبرز مثال على ذلك سلطنة عمان.

وقال آخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، إن البرنامج يبحث بشكل متواصل منظومة الحكومات فى المستقبل، وما هو المتوقع من العمل الحكومى فى الأعوام المقبلة، مضيفا أن الأزمات التى تعانيها العديد من الدول من الفقر والجفاف والحروب الأهلية، تتشكل أو تتفاقم بسبب الإستراتيجيات أو السياسات الحكومية غير السليمة.

وشدد على أن العمل الحكومى الرشيد والمبنى على استخدام التكنولوجيات الحديثة، واعتماد الابتكار وتشجيع ريادة الأعمال ودعم أهداف التنمية المستدامة، هو مطلب أساسى من أجل مستقبل أفضل، مشيرا إلى أن السياسات الحكومية التى تهمل هذه الأولويات، تتسبب فى تفاقم أزماتها وعرقلة مسيرة التنمية.

وأضاف أننا فى العصر الرقمى الذى يقودنا إلى اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعى، وإنترنت الأشياء وغيرها من التكنولوجيات المتطورة، مؤكدا أنه لا بد للحكومات من تبنى هذه التغيرات، والسعى إلى حوكمة التكنولوجيا التى ستكون هى المستقبل.

ولفت إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى أخطأ فى تركيزه فى الماضى، على إنماء الاقتصاد فقط، معتبرا أن التركيز يجب أن يكون على الجهود الإنمائية الشاملة وتغطية القضايا الاقتصادية والاجتماعية والاستدامة والتكنولوجيا.

وحدد فرانسيس فوكوياما، العالم السياسى والخبير الاقتصادى 4 تحديات تواجه النظام العالمى حاليا، وتتمثل فى التقنيات التكنولوجية الناشئة والتغير فى ميزان القوى العالمى، وزيادة الشعبوية والهجرة، موضحا أن الذكاء الاصطناعى وثورة الإنترنت أصبح تحديا كبيرا للنظام العالمى، خاصة وأن الوجه القاتم للإنترنت قد ظهر فى السنوات الماضية، واتضح هذا أيضا مع بروز «داعش» واستخدامها للتكنولوجيا.

وأضاف أن هناك تغيرا فى ميزان القوى العالمى حاليا؛ فبعدما كانت الولايات المتحدة تلعب دورا كبيرا ؛ ظهرت الآن الصين كقوة كبيرة وبدأت تسيطر، خاصة على المستوى الاقتصادى، كما أثرت الأزمات على القارة الأوروبية وأنظمتها السياسية، وأصبحت هناك قوى عالمية صاعدة تخل باستقرار النظام العالمى.

وأضاف أن مبادرة حزام الحرير الصينية، تؤكد أن الاقتصاد عابر للحدود وعلى رغبة بكين فى الانتقال لمرحلة جديدة من التنمية الوطنية، وقد شكلت التدفقات الواردة من مصرف التنمية الصينى %75 من إجمالى تدفقات النظام المصرفى فى عام 2016، وهو ما يؤشر على أن الصين تحل محل الولايات المتحدة فى مجالات متعددة .

وأكد أن أحد التحديات للنظام العالمى، تأتى من داخل الدول الديمقراطية، وهى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى بجانب ظهور الحركة الشعبوية وفقدان الأشخاص لوظائفهم وعدم قدرة هذه الدول المتقدمة، على الاستفادة من نتائج التجارة الحرة، ومشكلة الهجرة التى تعد قضية هوية بالأساس.

وقد استعرض المؤتمر نتائج التقرير العالمى لسياسات السعادة الذى تضمن أكثر من 150 مقترحا لسياسات حكومية، لدعم ترسيخ ثقافة السعادة وجودة الحياة، خاصة وأن هناك 22 حكومة فقط من بين 193 حكومة فى الأمم المتحدة لديها سياسات للسعادة.

جدير بالذكر، أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أعلن تشكيل المجلس العالمى للسعادة فى مارس 2017 بالتزامن مع اليوم العالمى للسعادة، ويضم المجلس 14 عضوا من العلماء والخبراء والمسئولين الحكوميين، ويهدف إلى مساعدة الحكومات على تبنى مفاهيم السعادة فى سياساتها وأجندات عملها.

وأكدت عهود بنت خلفان الرومى، وزيرة السعادة وجودة الحياة الإماراتية، حرص حكومة بلادها على حث الجهود العالمية للتعرف على التحديات التى تواجه العالم اليوم، ومناقشة القضايا الأكثر تأثيرا على مستقبل الإنسان وسعادته.

وشدد المؤلف والمتحدث العالمى ديباك شوبرا، على الحاجة إلى وجود قادة متعددين

فى ظل التحديات السائدة فى العالم حاليا، والتى جاءت مع التطورات الكبيرة فى عصرنا الحديث، موضحا أن لدينا الآن تقنيات محمولة يمكنها تهديد سلسلتنا الغذائية، مؤكدا أننا بحاجة إلى القيادات التى تسخر الذكاء بشكل جماعى، وتوجد لنا جنة على الأرض.

واستعرض المهندس حسين ناصر لوتاه، مدير عام بلدية دبى أهمية ما تمثله البيانات والمعرفة فى صنع القرار وبالأخص المتعلقة باستدامة الاقتصاد والتوطين، وتمكين المرأة، والمنتجات والتقنيات الخضراء و استخدام وتعزيز وإنتاج الطاقة المتجددة، والإدارة المستدامة للنفايات.

وقال موريس ليفى، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «بوبليسيس» إن للإعلانات،و التكنولوجيا ووسائل الإعلام دور عظيم فى الترويج للدول بصورة إيجابية، خاصة وأننا فى عصر رقمى ويعتبر هذا ضرورى لتحقيق النجاح والتنمية فى جميع الميادين.

وترى أدينا فريدمان، رئيسة بورصة «ناسداك» الأمريكية، أن الإمارات نجحت فى تطوير منظومة تشريعية وقانونية لحماية الأسواق من التقلبات، مشيرة إلى أن سياسة الإدراج المزدوج للشركات العاملة فى الخليج العربى بشكل عام، ليس لها تأثير سلبى، خاصة إذا كان فى المنطقة الزمنية ذاتها.

وأكدت أن التقلبات الحالية فى أسعار السوق العالمية، خاصة المؤشرات الإيجابية جاءت ثمرة للبيئة الضريبية السليمة ومعدلات النمو المحفزة، وتراجع البطالة وظهور بوادر المشروعات الكبرى فى الاقتصادات القوية.

وشددت على ضرورة استفادة الحكومات من هذا التعافى، من خلال تعديل الرواتب وفتح باب التوظيف مع مراعاة مراقبة معدلات التضخم، ومراقبة خروج السيولة من الأسواق أو انتقالها من سوق إلى آخر، كونه يؤدى إلى إضعاف النمو على المدى البعيد.

وحول العملات الافتراضية، حذرت «فريدمان» من الاستمرار فى حالة اللامبالاة والمراقبة عن بعد، مشيرة إلى أن هذه العملات لا تخضع لأى قانون أو منطق طبيعى فى ارتفاعها أو تراجع أسعارها، مؤكدة أن العرض والطلب اللذان يحددان سعر «البيتكوين»، لا يمكن المراهنة عليهما.

وكشفت عن أن الموقف العام فى الأسواق الأمريكية، لا يزال حذرا تجاه «البيتكوين»، مشيرة إلى احتمال أن تأخذ هذه الأسواق موقفا معارضا، وأن تبدأ بالضغط على المشرعين لتشديد الرقابة على تداول العملات الافتراضية، كما حصل فى الصين والكثير من دول أوروبا.

وطالبت بتكييف الأسواق للتناغم مع معدلات النمو المتوقعة، من خلال تطوير أجهزة تشريعية ورقابية صلبة لمتابعة مسار الأسواق، وضمان حرية تدفق الرساميل والتداول، وشددت على أهمية الإصلاحات فى السياسات المالية والضريبية وتعزيز قدرة صناع القرار على التنبؤ بمتغيرات السوق.

وتضمنت القمة جلسة عن الرعاية الصحية التى انعقدت ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات.

وشددت على أهمية التصدى للتحديات المتزايدة التى تواجهها بلدان العالم، وعلى رأس هذه التحديات ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية والاستفادة من الفرص الواعدة المتاحة، لإرساء دعائم تعاون مثمر بين القطاع الخاص والحكومات لتقديم أفضل الخدمات الصحية، وعلى أهمية توحيد الجهود بين القطاعين الحكومى والخاص فى هذا المجال.

وقال الدكتور غسان حاصبانى، نائب رئيس الحكومة اللبنانية، ووزير الصحة، إنه دائما ما يتم السعى دائما إلى تفعيل دور القطاع الخاص ودعمه لدور الدولة فى تحسين الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن هناك فرصا عديدة للشراكات الفعالة بين القطاعين الحكومى والخاص حاليا أكثر من أى وقت مضى.

وأضاف أنه يتم العمل حاليا على تذليل كل العقبات أمام القطاع الخاص، وتشجيع الشركات العاملة به على إبرام الشراكات مع مؤسسات القطاع الحكومى، بشكل يسمح للجميع بالمساهمة فى دعم الاقتصاد والمجتمع.

وتحدث شمشير فاياليل، الرئيس والعضو المنتدب لمجموعة «فى بى إس» للرعاية الصحية، عن فوائد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفرص تحسين الخدمات عبر دمج خبرات القطاع الخاص وكفاءاته فى مجال الرعاية الصحية، مع تلك المتوفرة فى القطاع الحكومى، مبينا فرص الاستفادة من الاستثمارات الخاصة فى إنشاء خدمات جديدة أو تحسين عمل المرافق الصحية القائمة.

وأكد التزام شركته بتعزيز إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية وتحسين جودة الحياة.

وقال تيدروس جبريوسيس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، إن القطاع الصحى الخاص شريك أساسى فى تقديم أفضل الخدمات الصحية، مشيرا إلى أن التكامل بين القطاعين الحكومى والخاص، يأتى فى إطار تطوير مستوى الخدمات الصحية فى عالم اليوم.

وأضاف أن جميع الدول تؤمن بالدور الفاعل والمؤثر للقطاع الخاص فى التنمية والتطوير الاقتصادى، لما يوفره من أجواء تنافسية ومرونة كبيرة فى العمل المؤسسى، مع تقديمه باستمرار لخدمات نوعية للمرضى، مشيرا إلى أن القطاع الصحى من أكثر القطاعات التى يمكن الاستثمار فيها بنجاح عند توفر المتطلبات الضرورية.

واعتبر هارتويج شافر، المدير الإقليمى للبنك الدولى، أن توفر الحوافز المتنوعة التى تعزز البيئة الاستثمارية فى العديد من دول العالم، لا يحل محل ضرورة معالجة التحديات التى تواجه القطاع الخاص، مؤكدا أنه رغم اتخاذ الجهات الحكومية للعديد من الخطوات الإيجابية خلال الفترة الأخيرة لمعالجة هذه التحديات، إلا أن هناك حاجة إلى المزيد من الإجراءات المطلوبة، لزيادة فاعلية دور القطاع الخاص فى تنمية القطاع الصحى.

يشار إلى أن القمة العالمية للحكومات، شهدت حضور أكثر من 4000 شخص من 140 دولة، من مسئولى الحكومات والمنظمات العالمية، وهيئات القطاعين العام والخاص وصنّاع القرار ورواد الأعمال والأكاديميين، وطلبة الجامعات والمبتكرين.