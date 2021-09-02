سيـــاســة

قمة ثلاثية مصرية أردنية فلسطينية بقصر الاتحادية

بحضور الرئيس الفلسطيني وملك الأردن
المال - خاص 10:45 ص, الخميس, 2 سبتمبر 21 10:45 ص, الخميس, 2 سبتمبر 21

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يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين؛ لعقد قمة ثلاثية مصرية أردنية فلسطينية بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ووصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الأربعاء ، إلى مصر في زيارة رسمية، بحسب بيان سفارة فلسطين بالقاهرة.

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وكان في استقبال عباس في الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولي وزير الشباب المصري د. أشرف صبحي ، ووفد من قيادة جهاز المخابرات العامة المصرية، وسفير جمهورية مصر العربية لدى فلسطين طارق طايل، وسفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، ومستشارو وكوادر سفارة ومندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

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ويرافق الرئيس عباس في الزيارة : وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي،وعضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج ، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

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بقلم المال - خاص

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