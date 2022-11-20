قمة ثلاثية بين قادة مصر وتركيا وقطر على هامش افتتاح كأس العالم

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، منذ قليل، بانعقاد قمة ثلاثية الآن بين قادة مصر وتركيا وقطر على هامش افتتاح كأس العالم.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قطر، اليوم الأحد، لحضور حفل افتتاح كأس العالم، بدعوة من أمير قطر، حيث استقبله الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر.

يشار إلى أن مشاركة الرئيس السيسى في هذا الحدث الرياضي العالمى تأتي تلبيةً لدعوة شقيقه الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وذلك في ضوء العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين مصر وقطر.

كما تداولت وكالات الأنباء صورة لمصافحة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة القطرية الدوحة خلال حضور الزعيمين افتتاح فعاليات كأس العالم (قطر2022 ).