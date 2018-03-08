قمة تاريخية للبورصة بدعم مشتريات وارتفاعات الأسهم القيادية

- فاروس: تراجع التضخم يدعم أسهم القطاع الاستهلاكيمنى عبدالباريسجلت البورصة المصرية مستهل تعاملات، اليوم الخميس، قمة تاريخية جديدة، بدعم مشتريات قوية للأجانب، وارتفاعات الأسهم القيادية التي وصل بعضها إلى 3%.وبحلول الساعة 10.40 صباحًا، سجلت المؤشرات الرئيسية للسوق ارتفاعات جماعية، 0.57% لل

– فاروس: تراجع التضخم يدعم أسهم القطاع الاستهلاكي



منى عبدالباري

سجلت البورصة المصرية مستهل تعاملات، اليوم الخميس، قمة تاريخية جديدة، بدعم مشتريات قوية للأجانب، وارتفاعات الأسهم القيادية التي وصل بعضها إلى 3%.

وبحلول الساعة 10.40 صباحًا، سجلت المؤشرات الرئيسية للسوق ارتفاعات جماعية، 0.57% للمؤشر الرئيسي للسوق EGX30 ليصل إلى مستوى 16477 نقطة، كما ارتفع EGX70 للاسهم الصغيرة والمتوسطة بواقع 0.17% إلى مستوى 885.49 نقطة، وEGX100 الأوسع نطاقًا 0.47% إلى مستوى 2221 نقطة.

واتجهت مشتريات الأجانب للشراء بصافي 30.5 مليون جنيه، وتعاملات المصريين والعرب للبيع بصافي 3.5 مليون جنيه، و26.9 مليون جنيه على الترتيب.

وارتفع سهم البنك التجاري الدولي 2% إلى 85.32 جنيه، وسهم المجموعة المالية هيرميس 3% إلى 23.98 جنيه، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة 0.09% إلى 11.01 جنيه.

وسجلت التداولات 255 مليون جنيه، عبر عمليات منفذة على أسهم 124 شركة، ارتفع من بينها 41 سهمًا، وتراجع 37، ولم يتراوح أسهم 46 شركة أماكنها.

وربح رأس المال السوقي 2.2 مليار جنيه، ليصل إلى مستويات 955 مليار جنيه، مقارنة بـ 952.8 مليار جنيه، في ختام تعاملات أمس الأربعاء.

وقال بنك استثمار فاروس، إن الأسهم القيادية صاحبة الوزن النسبي الأكبر على المؤشر الثلاثيني ستواصل رحلة الصعود اليوم ودعهمها للمؤشر، بقيادة البنك التجاري الدولي، مقدراً قيمته العادلة عند 89 جنيهًا، مع توصية محايدة.

وسهم هيرميس بقيمة عادلة 29.75 جنيه، مع توصية بزيادة الوزن النسبي له على محفظة الاستثمارات، وسهم طلعت مصطفى بقيمة عادلة 16.5 جنيه، موصيًا بزيادة وزنه النسبي، وكذا الشرقية للدخان بقيمة عادلة 650 جنيهًا، مع توصية محايدة.

ولفت بنك الاستثمار في ورقة بحثية تلقى المال نسخة منها اليوم إلى المؤشرات الأخيرة للتضخم، تمثل داعمًا قويًا لتعافي القوى الشرائية، ما ينعكس إيجابًا على أسهم القطاع الاستهلاكي.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن، اليوم الخميس، عن تراجع مؤشرات التضخم لشهر فبراير الماضي، إلى 14.3% على أساس سنوي، مقارنة بـ 17% في يناير، إثر انخفاض أسعار الحبوب والخبز بنسبة 2.9%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1%، والأسماك والمأكولات بنسبة 1.9.