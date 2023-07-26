قمة بين الرئيس السيسي وبوتين في روسيا (فيديو)

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء لقاء قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش مشاركته في النسخة الثانية من القمة الإفريفية الروسية، بمدينة سان بطرسبورج، التي ستنطلق غدا، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.



وكان الرئيس السيسي قد وصل – في وقت سابق اليوم – إلى مدينة سان بطرسبرج بروسيا الاتحادية، للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من القمة الأفريقية الروسية.



وقد تم تدشين القمة الإفريقية الروسية عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، حيث عقدت دورتها الأولى في سوتشي تحت الرئاسة المصرية الروسية المشتركة، وذلك بهدف دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الأفريقية وروسيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة، أخذاً في الاعتبار أن القمة الثانية هذا العام ستتضمن عقد جلستين عامتين وسيصدر عنها إعلان ختامي، كما سيعقد على هامش القمة عدد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والثقافية، أبرزها المنتدى الاقتصادي والإنساني.