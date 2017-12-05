قمة بايرن ميونيخ وسان جيرمان تخطف الأضواء في التشامبيونزليج

على المصري: تنطلق اليوم الثلاثاء، الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا، ويطمح 14 فريقا لحجز المقاعد الثمانية المتبقية في ثمن نهائي التشامبيونزليج، بعدما حجزت ثمانية أندية مقاعد فى دور الستة عشر للمسابقة الأم فى القارة العجوز. ولا تزال فرصة التأهل لدور الـ16 ممكنة أمام

على المصري:

تنطلق اليوم الثلاثاء، الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا، ويطمح 14 فريقا لحجز المقاعد الثمانية المتبقية في ثمن نهائي التشامبيونزليج، بعدما حجزت ثمانية أندية مقاعد فى دور الستة عشر للمسابقة الأم فى القارة العجوز.

ولا تزال فرصة التأهل لدور الـ16 ممكنة أمام أتلتيكو مدريد وإشبيلية وبازل وسسكا موسكو ويوفنتوس ولايبزيج وليفربول ومانشستر يونايتد ونابولي وبورتو وروما وشاختار دونيتسك وسبارتاك موسكو وسبورتنج لشبونة، أما الفرق الثمانية الأخرى التي ضمنت التأهل بالفعل فهي برشلونة وبشيكتاش ومانشستر سيتي وتوتنهام وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وتشيلسي وريال مدريد “حامل اللقب”.

وضمن برشلونة وبشيكتاش ومانشستر سيتي وتوتنهام التأهل على رأس مجموعاتها، في حين يتطلع بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وتشيلسي، لأن تسفر الجولة الأخيرة عن تأهلهم من القمة، أما الريال فيبلغ ثمن النهائي وصيفا لمجموعته في كل الأحوال.

ويحل أتلتيكو مدريد ضيفا على تشيلسي اليوم الثلاثاء، وهو يحتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة بست نقاط، وفي حاجة للفوز في لندن أمام منافس يلعب على الحفاظ على صدارة المجموعة التي يحتلها بعشر نقاط، ولا يكفي أتلتيكو أن يحقق الفوز فقط فهو في حاجة أيضا لأن يفوز كارباخ الآذري متذيل المجموعة بنقطتين على ملعب روما الوصيف بثماني نقاط والذي سيبلغ دور الـ16 إذا انتصر او لم يفز أتلتيكو، كما يمكن لروما أن يتأهل في صدارة المجموعة إذا لم يفز تشيلسي على أتلتيكو.

وتعد أكثر المواجهات إثارة هذه الجولة هي تلك التي تجمع بايرن ميونخ مع باريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء في “أليانز أرينا”، لا سيما وأن كليهما يبحث عن صدارة المجموعة الثانية التي يتصدرها فريق العاصمة الفرنسية حاليا بـ15 نقطة متقدما بثلاث نقاط على الفريق البافاري صاحب الوصافة.

وكان باريس سان جيرمان قد فاز 3-0 على بايرن ميونخ في فرنسا ويصب فارق الأهداف في صالحه، لذا فيحتاج الفريق البافاري للفوز بأربعة أهداف ليتصدر المجموعة، أما سيلتك الثالث بثلاث نقاط وأندرلخت المتذيل بلا رصيد فسيتواجهان اليوم أيضا في إسكتلندا على أمل اللعب في الدوري الأوروبي.

وفي المجموعة الأولى يحتاج مانشستر يونايتد، الذي ضمن تأهله، لنقطة ليحافظ على الصدارة التي يحتلها بـ12 نقطة، ويستقبل المان يونايتد سسكا موسكو الثالث بتسع نقاط بفارق الأهداف خلف بازل الوصيف بتسع نقاط، ويحتاج سسكا للفوز وينتظر سقوط بازل امام بنفيكا المتذيل بلا رصيد.

ويتطلع يوفنتوس وسبورتنج لشبونة لحجز البطاقة المتبقية لدور الـ16 عن في المجموعة الرابعة، بعدما اقتنص برشلونة بالفعل البطاقة الأولى، ويحل يوفنتوس الوصيف بثماني نقاط ضيفا الثلاثاء على أوليمبياكوس اليوناني المتذيل بنقطة، ويحتاج سبورتنج لشبونة الذي يحل ثالثا بفارق نقطة خلف يوفنتوس للفوز أمام برشلونة نفس اليوم بشرط ألا ينتصر اليوفي.