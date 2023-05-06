قمة الصين الرقمية السادسة تحصد اتفاقيات بقيمة 8.4 مليار دولار

شهدت الدورة السادسة لقمة الصين الرقمية توقيع عقود لـ 52 مشروعا رئيسيا في مجال الاقتصاد الرقمي، بإجمالي استثمارات بلغت 58.1 مليار يوان (ما يعادل 8.4 مليار دولار أمريكي)، وفقا لما أعلنت حكومة مقاطعة فوجيان شرقي الصين، حسبما ذكرته وكالة شينخوا.

واستضافت مدينة فوتشو، حاضرة مقاطعة فوجيان، فعاليات القمة التي استمرت على مدار يومين في الفترة من 27 إلى 28 أبريل الماضى. وركزت القمة على عرض أحدث الإنجازات لمبادرة الصين الرقمية، فضلا عن مشاركة الخبرات في التطور الرقمي.

وذكرت حكومة المقاطعة في مؤتمر صحفي أن المشروعات التي تم توقيعها تغطي مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات وأنواع جديدة من البنية التحتية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تقدم هذه المشروعات دعما مهما لتنمية الاقتصاد الرقمي في المقاطعة.