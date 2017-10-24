قمة السيسي وماكرون تتصدر عناوين صحف اليوم

المال - خاصتصدرت قمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي من المقرر انعقادها اليوم، عناوين الصحف المصرية.وتقدم بوابة "المال" عرضًا لأهم وأبرز ما جاء في عناوين الصحف المصرية اليوم.. وجاء فيها:الأهرام* أول قمة بين السيسى وماكرون اليوم.* توقيع 17 اتفاقية



المال – خاص

تصدرت قمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي من المقرر انعقادها اليوم، عناوين الصحف المصرية.

وتقدم بوابة “المال” عرضًا لأهم وأبرز ما جاء في عناوين الصحف المصرية اليوم.. وجاء فيها:

الأهرام

* أول قمة بين السيسى وماكرون اليوم.

* توقيع 17 اتفاقية تعاون.. والملف الليبى يتصدر المباحثات.

* إسماعيل: شركة قابضة للاشراف على التخلص من القمامة.

* إدارة جديدة لحماية المستهلك بالبنك المركزى قريبا.

* مصر ضمن مبادرة الشمول المالى.. والاقتصاد غير الرسمى يمثل 50% من الناتج المحلى.

* البرلمان يفتح ملف أزمات التعليم المزمنة.

* الإمام الأكبر وغادة والى خلال زيارتهما لمصابى الواحات: الشعب المصرى يقدر تضحياتكم وبسالتكم للقضاء على الإرهاب.

* مدبولى يطالب بضغط البرنامج الزمنى لــ «تل العقارب».

* العصار يشهد توقيع بروتوكول لتصنيع «العدادات الذكية».

* 205 ملايين جنيه لتأمين السد العالى.

* تعاون مصرى أوروبى لإزالة الألغام بالساحل الشمالى.

* عرفات يفاجئ محطة الرسوم فى محور شبرا ـ بنها.

* البنا: تذليل عقبات تطوير الرى الحقلى.

* وفدان بريطانى وأمريكى يبحثان فرص الاستثمار بمصر.

* قابيل: الالتزام بالجودة للارتقاء بالمنتج المصرى.

* التموين: وقف استيراد القمح الفرنسى «شائعة».

* مياه شرب أسيوط تحاسب المواطنين بأثر رجعى.. والمواطنون يستغيثون.

* أسماء «شهداء الواحات» على مدارس المنيا ومساجدها.

* مهلة للقرى السياحية لتوفيق أوضاع «السقالات».

* ندوات تثقيفية لرجال الشرطة بمنطقة سجون طرة.

* ضبط أوكرانى بحوزته أجهزة لاسلكى.

* مصرع 6 أشخاص وإصابة 30 آخرين فى حوادث تصادم بـ 4 محافظات.

* كوبر يختار 16 محترفا لمباراتى الإمارات وغانا.

الجمهورية

* القوات الجوية تدمر 8 سيارات “دفع رباعي”.

* قوات إنفاذ القانون تصفي 6 إرهابيين شديدي الخطورة بسيناء.

* اليوم.. أول قمة بين السيسي وماكرون بـ “الإليزيه”.

* الرئيس يلتقي كبار المسئولين الفرنسيين لبحث الأزمات الإقليمية ومكافحة الإرهاب.

* الهيئة العامة للاستعلامات: ملفات ثنائية وإقليمية مهمة في الزيارة الثالثة للرئيس السيسي لباريس.

* الصحافة الفرنسية تشيد بوضع مصر الاقتصادي.

* جلسة بيانات عاجلة للحكومة بالبرلمان: لا احتكار في صناعة الأدوية.. وإدارة للتفتيش علي الأطباء.

* “مصيلحي”: لا زيادة في أسعار السلع التموينية.

* الأنبا تواضروس: لم أمتثل لتعليمات الأطباء فعاودتني آلام الظهر بشدة.

* في جلسة عاصفة بالبرلمان: الحكومة تتعهد بالقضاء علي احتكار الدواء.

* وزير الكهرباء: عقود “الضبعة” جاهزة.. ولا مفاوضات جديدة مع موسكو.

* إسماعيل: إتمام كافة المشروعات المفتوحة بمختلف القطاعات في أسوان.

* مدبولي يتابع مشروعات تطوير العشوائيات.

* إسماعيل و3 وزراء يشهدون اجتماع اللجنة الفنية للتعليم والابتكارات بأفريقيا.

* عبدالغفار: مبادرات مصرية للقارة السمراء لتعزيز قدرات الخريجين الشباب.

* سارة أجبور: التنمية المستدامة وتطوير مستويات التعليم أهم أهداف المفوضية الأفريقية.

* وزيرة الاستثمار في ثلاثة اجتماعات: 60 ألف رأس ماشية من البنك الإسلامي لدعم “تحيا مصر”.

* صندوق الإدمان يحاور 1200 طالب في مؤتمر الجيزة.

* أسعار الأسمدة تشتعل في السوق السوداء.

* “تشريعية النواب” توافق علي قوانين محاكم الأسرة والغش ومراقبة الأغذية.

* ضبط عصابة سرقة المساكن في أكتوبر.

* المشدد 10 سنوات لقاتل زوجته بالشاكوش.

* بعد اكتساح النجم.. وقبل المواجهة مع الوداد.. الاحتفالات “ممنوعة” في الأهلي.