قمة السيسى وترامب مازالت تتصدر عناوين صحف مصر

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متابعاتتنشر "المال" أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح الخميس 21 -9 - 2017،وفيما يلى أبرزها:الأهرام* قمة تعزيز العلاقات المصرية الأمريكية بين السيسى وترامب.* الرئيس: التعاون بين البلدين يسهم فى تحقيق السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط.* الرئيس فى حوار مع شبكة «فوكس نيوز» الأ

متابعات

تنشر “المال” أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح الخميس 21 -9 – 2017،وفيما يلى أبرزها:

الأهرام

* قمة تعزيز العلاقات المصرية الأمريكية بين السيسى وترامب.

* الرئيس: التعاون بين البلدين يسهم فى تحقيق السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط.

* الرئيس فى حوار مع شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية: نحن أكثر من تحمل ويلات الإرهاب فى السنوات العشر الأخيرة.

* الحكومة توافق على مشروعات قوانين جديدة.

* السماح للقطاع الخاص بالمشاركة فى إدارة وتشغيل السكك الحديدية.

* ملتقى القبائل والقوى السورية: تشكيل مجلس يعبر عن مصالح السكان.. والتأكيد على الحل السياسى ووحدة البلاد.

* وكالة «موديز» تمنح الاقتصاد المصرى شهادة ثقة جديدة.

* الفريق محمود حجازى يشهد المرحلة الختامية للتدريب المصرى الأمريكى المشترك «النجم الساطع 2017».

* استمرار فعاليات التدريب المصرى الروسى «حماة الصداقة 2».

* القوات المسلحة تواصل ضرباتها للبؤر الإرهابية.

* مخطط لطرح سندات قيمتها ٣ مليارات دولار بالسوق العالمية.

* مصرفيون: التقرير محايد ويؤكد سلامة إجراءات الإصلاح.

* الملا: فتح مجالات جديدة للاستثمارات البترولية.

* السعيد: إنشاء وحدة للجودة بالمعهد القومى للإدارة ونسعى لاعتماده دوليا.

* المصيلحى: ضوابط للقضاء على تشوهات الأسعار.

* حركة شراء قوية تدفع البورصة للارتفاع 2٫2 مليار جنيه.

* اللواء أحمد العمرى: نتعاون أمنيا مع إيطاليا للحد من الجريمة والهجرة غير الشرعية.

* الأهلى يطير إلى تونس بحثا عن تكرار أمجاد الأجيال السابقة فى رادس.

الجمهورية

* الرئيس السيسي.. أمام القمة العالمية لمجلس الأمن في نيويورك.

* الرئيس السيسي.. في حوار مع الإعلامي الأمريكي شون هانيتي في قناة فوكس نيوز: ثقتي كاملة.. في قدرة الرئيس ترامب علي النجاح.

* السيسى: حققنا نجاحات كبيرة في الحرب ضد جماعات التكفير في سيناء.

* اهتمام واسع بخطاب الرئيس في الأمم المتحدة.

* الدبلوماسيون: تحليل شامل لركائز السياسة الخارجية المصرية.

* رئيس الأركان يشهد ختام مناورات النجم الساطع بقاعدة محمد نجيب العسكرية: الميستيرال جمال عبدالناصر.. شاركت في عمليات الابرار البحري.

* مصر في دورة الأمم المتحدة ..2017 المعني والقيمة والرمز: السيسي.. زعيم يملك القدرة علي التوظيف الأمثل لعناصر القوة المصرية.

* الملا: الاكتشافات البترولية تسير وفق المعدلات الزمنية.

* محافظ الجيزة يفتتح معرض مستلزمات المدارس.

* غادة والي: 1.7 مليون أسرة استفادت من تكافل وكرامة.

* تواضروس يستقبل سفير الخارجية الفنلندية لحوار الأديان.

* حملة الرقابة الإدارية علي المستشفيات الخاصة بالفيوم تكشف: قسطرة القلب وبالونات توسيع الشرايين منتهية الصلاحية!

* حرس الحدود توجه ضربات قاصمة للمهربين.

* بعد أنباء الرحيل والعرض الإسباني.. اتصالات من نجوم المنتخب بأبو ريدة لدعم كوبر.