قمة السيسى وترامب مازالت تتصدر عناوين صحف مصر

متابعات
تنشر “المال” أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح الخميس 21 -9 – 2017،وفيما يلى أبرزها:
الأهرام
* قمة تعزيز العلاقات المصرية الأمريكية بين السيسى وترامب.
* الرئيس: التعاون بين البلدين يسهم فى تحقيق السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط.
* الرئيس فى حوار مع شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية: نحن أكثر من تحمل ويلات الإرهاب فى السنوات العشر الأخيرة.
* الحكومة توافق على مشروعات قوانين جديدة.
* السماح للقطاع الخاص بالمشاركة فى إدارة وتشغيل السكك الحديدية.
* ملتقى القبائل والقوى السورية: تشكيل مجلس يعبر عن مصالح السكان.. والتأكيد على الحل السياسى ووحدة البلاد.
* وكالة «موديز» تمنح الاقتصاد المصرى شهادة ثقة جديدة.
* الفريق محمود حجازى يشهد المرحلة الختامية للتدريب المصرى الأمريكى المشترك «النجم الساطع 2017».
* استمرار فعاليات التدريب المصرى الروسى «حماة الصداقة 2».
* القوات المسلحة تواصل ضرباتها للبؤر الإرهابية.
* مخطط لطرح سندات قيمتها ٣ مليارات دولار بالسوق العالمية.
* مصرفيون: التقرير محايد ويؤكد سلامة إجراءات الإصلاح.
* الملا: فتح مجالات جديدة للاستثمارات البترولية.
* السعيد: إنشاء وحدة للجودة بالمعهد القومى للإدارة ونسعى لاعتماده دوليا.
* المصيلحى: ضوابط للقضاء على تشوهات الأسعار.
* حركة شراء قوية تدفع البورصة للارتفاع 2٫2 مليار جنيه.
* اللواء أحمد العمرى: نتعاون أمنيا مع إيطاليا للحد من الجريمة والهجرة غير الشرعية.
* الأهلى يطير إلى تونس بحثا عن تكرار أمجاد الأجيال السابقة فى رادس.
الجمهورية
* الرئيس السيسي.. أمام القمة العالمية لمجلس الأمن في نيويورك.
* الرئيس السيسي.. في حوار مع الإعلامي الأمريكي شون هانيتي في قناة فوكس نيوز: ثقتي كاملة.. في قدرة الرئيس ترامب علي النجاح.
* السيسى: حققنا نجاحات كبيرة في الحرب ضد جماعات التكفير في سيناء.
* اهتمام واسع بخطاب الرئيس في الأمم المتحدة.
* الدبلوماسيون: تحليل شامل لركائز السياسة الخارجية المصرية.
* رئيس الأركان يشهد ختام مناورات النجم الساطع بقاعدة محمد نجيب العسكرية: الميستيرال جمال عبدالناصر.. شاركت في عمليات الابرار البحري.
* مصر في دورة الأمم المتحدة ..2017 المعني والقيمة والرمز: السيسي.. زعيم يملك القدرة علي التوظيف الأمثل لعناصر القوة المصرية.
* الملا: الاكتشافات البترولية تسير وفق المعدلات الزمنية.
* محافظ الجيزة يفتتح معرض مستلزمات المدارس.
* غادة والي: 1.7 مليون أسرة استفادت من تكافل وكرامة.
* تواضروس يستقبل سفير الخارجية الفنلندية لحوار الأديان.
* حملة الرقابة الإدارية علي المستشفيات الخاصة بالفيوم تكشف: قسطرة القلب وبالونات توسيع الشرايين منتهية الصلاحية!
* حرس الحدود توجه ضربات قاصمة للمهربين.
* بعد أنباء الرحيل والعرض الإسباني.. اتصالات من نجوم المنتخب بأبو ريدة لدعم كوبر.