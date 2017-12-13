قمة الزمالك واﻹسماعيلي تخطف اﻷنظار من مواجهات الأسبوع 13

على المصرى يحظى لقاء الزمالك والإسماعيلى، الذى سيقام فى الثامنة من مساء غدا الخميس، على ستاد القاهرة الدولى، بمتابعة كبيرة من عشاق ومحبى الكرة المصرية، حيث أنه اللقاء الأبرز ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم. وسيخوض الزمالك اللقاء وهو أمام آخر فرصة تقري

على المصرى

يحظى لقاء الزمالك والإسماعيلى، الذى سيقام فى الثامنة من مساء غدا الخميس، على ستاد القاهرة الدولى، بمتابعة كبيرة من عشاق ومحبى الكرة المصرية، حيث أنه اللقاء الأبرز ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

وسيخوض الزمالك اللقاء وهو أمام آخر فرصة تقريبًا للحاق بفرق الصدارة في جدول ترتيب الدورى، بعدما خسر أمام مصر المقاصة 3-1، ثم تعادل 1-1 مع الرجاء متذيل الترتيب ليصبح رصيده 19 نقطة من 11 مباراة، ويحتل المركز الرابع بفارق الأهداف على سموحة خامس الترتيب.

ويتصدر الإسماعيلي الدوري برصيد 27 نقطة من 12 مباراة وبفارق نقطتين عن الأهلي، الذي خسر 3-2 أمام المقاصة في مباراة مؤجلة يوم الأحد، لكنه خاض عشر مباريات، ويأتي المصري البورسعيدي ثالثًا وله 23 نقطة.

وانطلقت الجولة التى ستقام على مدار 3 أيام، بواقع كل يوم 3 لقاءات، اليوم الأربعاء، حيث يلعب الآن طلائع الجيش مع الرجاء، على ستاد الدفاع الجوى، ويلتقى فى الخامسة مساءا، المصرى مع الداخلية، على ستاد الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، وتختتم لقاءات اليوم الأول، فى السابعة والنصف مساءا، بلقاء إنبى مع الإنتاج الحربى.

وتقام غدا الخميس ثلاثة لقاءات، من بينهما مباراة الزمالك مع الإسماعيلى فى الثامنة مساءا، حيث يلعب مصر المقاصة مع النصر فى الثالثة الا ربع عصرا، على ستاد القاهرة الدولى، ويلتقى وادى دجلة مع المقاولون العرب، فى الخامسة مساءا، على ستاد الدفاع الجوى.

وتختتم الجولة يوم الجمعة بثلاثة لقاءات أيضا، حيث يلعب سموحة مع الأسيوطى سبورت، على ستاد الإسكندرية، فى الثالثة الا ربع عصرا، ويحل الأهلى ضيفا ثقيلا على طنطا، فى الخامسة مساءا، على ستاد غزل المحلة، وتختتم الجولة، فى السابعة والنصف مساءا، بمباراة بتروجت مع الاتحاد السكندرى، على ستاد السويس الجديد.