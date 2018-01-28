قمة الجولة 21.. الأهلي لحسم الدوري إكلينيكا والإسماعيلي للمنافسة

على المصرى:



تحظى مواجهة الأهلى والإسماعيلى، فى قمة الأسبوع الواحد والعشرون للدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، التى ستقام فى الثامنة من مساء الثلاثاء المقبل، على ستاد الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، بمتابعة خاصة، نظرا لقوتها وسخونتها.



ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 48 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الإسماعيلي صاحب المركز الثانى، علمًا بأن أبناء القلعة الحمراء، يتبقى لهم لقاء مؤجل مع المقاولون العرب، سيقام يوم 8 فبراير المقبل.



وتتميز مواجهات الأهلي والإسماعيلي بالندية والإثارة، وتعد من المباريات الكلاسيكية في الكرة المصرية، وهو الأمر الذي يجعل هذه المباراة في غاية الصعوبة، رغم التناقض الشديد بين أحوال الفريقين، حيث يعيش الأهلي، حالة من الاستقرار ومواصلة الانتصارات مع مديره الفني حسام البدري، وتبدو صفوفه شبه مكتملة.



فيما يعاني الإسماعيلي من أزمة فنية، في ظل عدم تعيين مدير فني لقيادة الدراويش في الفترة الحالية، بعد الاستقالة التي تقدم بها أبو طالب العيسوي من منصبه بسبب سوء النتائج، ويعتمد الفريق على المدرب العام محمد محسن أبو جريشة، الذي قاد التدريبات في الفترة الأخيرة.



وتنطلق الجولة اليوم الأحد، بمباراتين، حيث يلعب الآن، الأسيوطى سبورت مع الاتحاد السكندرى، على ستاد الأسيوطى، فيما يلتقى المقاولون العرب مع النصر، فى الخامسة مساء، على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.



وتقام غدا الإثنين، ثلاثة لقاءات، حيث يلعب طنطا مع بتروجت، فى الثانية والنصف عصرا، على ستاد طنطا، ويلتقى سموحة مع وادى دجلة، فى الخامسة مساء، على ستاد الإسكندرية، ويتقابل الإنتاج الحربي مع الرجاء، فى السابعة والنصف مساء، على ستاد السلام.



ويلتقى يوم الثلاثاء، مصر المقاصة مع الداخلية، فى الخامسة مساء، وكان من المقرر إقامة اللقاء على ستاد بنى سويف، قبل أن تقرر لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، إقامة المباراة على ستاد القاهرة الدولى، إلى جانب لقاء الأهلي مع الإسماعيلي.



وتختتم مباريات الجولة، يوم الأربعاء، بمباراتي المصري مع طلائع الجيش، فى الخامسة مساء، على ستاد الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، ويلتقى إنبى مع الزمالك، فى الثامنة مساء، على ستاد بتروسبورت.



ويعيش الزمالك حالة من التراجع في النتائج، رغم تولي إيهاب جلال القيادة الفنية للفريق، حيث يحتل المركز الخامس، ويواجه إنبي صاحب المركز السادس، بفارق نقطة وحيدة، وتزداد صعوبة اللقاء، نتيجة الخلاف الحاد بين إيهاب جلال، وإدارة إنبي، بعد رحيل المدرب بشكل مفاجئ عن الفريق البترولي لتولى تدريب الزمالك، بينما يبحث إنبي عن تحقيق الفوز مع المدير الفني طارق عبد الله.