قمة التعليم الإبداعي EduVation Summit 2022 تناقش متطلبات المدارس وتقنيات التعليم الافتراضي

تنطلق فعاليات قمة التعليم الإبداعي، في دورتها السابعة على التوالي “EduVation Summit 2022” في الفترة من 19 إلى 21 أغسطس، في حَرَم الجامعة بالبريطانية في مصر بمدينة الشروق، كما تُبثّ كل فعاليات القمة “أونلاين” بالتزامن عبر منصة EduVation.

محاور قمة التعليم الإبداعي

وستناقش قمة التعليم الإبداعي، هذا العام، التعليم في عهد الثورة الصناعية الرابعة، تحت عنوان “Education 4.0″،

وتدور حول بعض المحاور الأساسية، كشكل ومتطلبات المدارس في المستقبل القريب، وتقنيات العالم الافتراضي والميتافيرس، وغيرهم من التقنيات النامية في التعليم.

كما تناقش التعليم القائم على الألعاب، ونماذج الفصول الذكية، وآليات تطوير التعليم، ونظرة عامة عن الاستثمار في التعليم،

بالإضافة إلى محور خاص بالتعلم وأهميته والفرق بينه وبين التعليم، وغيرها من المحاور الهامة المتعلقة بشكل ومستقبل التعليم في مصر والمنطقة العربية.

الأب الروحي للعالم الافتراضي من أبرز المشاركين

وتستضيف القمة، هذا العام، المخترع الأمريكي توماس فرانس، الأستاذ بجامعة واشنطن، الذي يلقب بـ”الأب الروحي للواقع الافتراضي”؛ وذلك لدوره الهام والأساسي في اكتشاف تقنيات العالم الافتراضي في سبعينيات القرن الماضي,

بالإضافة إلى الدكتور طلال أبو غزالة، مؤسس ورئيس شركة طلال أبو غزالة العالمية، التي تخدم عملاءها من خلال أكثر من 100 مكتب حول العالم.

ويشارك في فعاليات قمة التعليم الإبداعي مجموعة من المسئولين الحكوميين، المستثمرين، ممثلي الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا التعليم، مديري المدارس، والمدرسين، ورواد الأعمال في التعليم، وغيرهم من المهتمين بالتعليم سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي،

ويشارك أيضًا متحدثون وشركات من أكثر من 17 دولة مختلفة؛ من أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، الأردن، إسبانيا، تايلاند،

علاوة على ممثلين من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فضلًا عن نخبة من رائدي صناعة التعليم في مصر والعالم.

فعاليات القمة

وتضم فعاليات القمة مجموعة كبيرة من ورش العمل عن كل الموضوعات الهامة التي تخص مجال التعليم، والمهارات الأساسية التي يجب أن تتوفر في المعلمين والمدربين في عصر الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى حلقات نقاشية تضم مجموعة من أبرز الشخصيات في المشهد التعليمي في مصر والعالم.

وتتضمن حلقات نقاشية تضم مجموعة من أبرز الشخصيات في المشهد التعليمي في مصر والعالم، إلى جانب منطقة معرض لأكثر من 30 شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا التعليم؛ لتقدم منتجاتها وخدماتها إلى قائدي المدارس وغيرهم من الحضور.