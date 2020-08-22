قمة الأهلي والزمالك .. أرقام تاريخية في المواجهة رقم 120 والمارد الأحمر الأكثر فوزا

يواجه النادي الأهلي الزمالك مساء السبت، في إطار الجولة الـ21 من منافسات بطولة الدوري العام، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة الدولي في تمام التاسعة مساء.
وتعد لقاءات القمة تعد من أهم وأقدم دربيات العالم، والأقوى بلا منازع في إفريقيا والوطن العربي. وتعود المواجهة الأولى بين الفريقين إلى العقد الثاني من القرن الماضي، في إطار منافسات كأس السلطان حسين، وفق ما أورده موقع النادي الأهلي.
فيما تعود أولى مواجهات الفريقين في بطولة الدوري الممتاز إلى عام 1948.
وتحمل المباراة القادمة بين الفريقين في الدوري رقم 120. وخلال تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري، نجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز في 45 مباراة، وكان التعادل حاضرًا في 48 لقاء، فيما حقق الزمالك الفوز في 26 مباراة.
أبرز أرقام مواجهات الأهلي والزمالك في بطولة الدوري الممتاز:
وبحسب النادي الأهلي ، فإن المواجهة الأولى التي جمعت الفريقين بالدوري انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بتاريخ 10- 12- 1948.
فيما انتهت آخر مواجهات الفريقين، الموسم الماضي، بفوز الأهلي بنتيجة 2-0، بعدما لم يحضر فريق الزمالك لملعب المباراة وأطلق الحكم صافرة النهاية معلنًا فوز الأهلي لانسحاب الأبيض.
و أكبر انتصار في تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب النادي الأهلي، عندما حقق الفوز بنتيجة 6-1 في المباراة التي أقيمت مساء الخميس الموافق 16-5-2002.
ونجح الأهلي في الخروج بشباكه نظيفة أمام الزمالك خلال مواجهات الفريقين ببطولة الدوري الممتاز على مدى 53 مباراة.
نجوم النادي الأهلي نجحوا في زيارة شباك الزمالك بـ148 هدفًا، فيما استقبلت شباك الأهلي 100 هدف.
ويعد أحمد مكاوي، مهاجم الأهلي الأسبق، صاحب أول أهداف الأهلي في شباك الزمالك، فيما كان علي معلول، ظهير أيسر الفريق الحالي، صاحب آخر هدف في الشباك البيضاء.
محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي السابق، يحمل لقب الهداف التاريخي لمباريات الأهلي والزمالك في بطولة الدوري الممتاز برصيد 7 أهداف، سجلها على مدى مسيرته بالقلعة الحمراء بالتساوي مع السيد عطية توتو، مهاجم الأهلي السابق.
بالإضافة إلى توتو وأبو تريكة، نجمي النادي الأهلي، هناك 64 لاعبًا سجلوا في شباك الزمالك على مدى تاريخ مواجهات الفريقين.
ويعد أسامة عرابي وهادي خشبة الأكثر مشاركة في تاريخ لقاءات القمة ببطولة الدوري الممتاز بعد مشاركتهما في 25 مباراة.
وأمس وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رسالة إلى لاعبي فريقي الأهلي والزمالك بإعلاء روح التنافس الشريف، وتغليب الروح الرياضية خلال مباراتهما المرتقبة غدا السبت.