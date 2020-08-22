قمة الأهلي والزمالك .. أرقام تاريخية في المواجهة رقم 120 والمارد الأحمر الأكثر فوزا

نجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز في 45 مباراة، وكان التعادل حاضرًا في 48 لقاء، فيما حقق الزمالك الفوز في 26 مباراة.

يواجه النادي الأهلي الزمالك مساء السبت، في إطار الجولة الـ21 من منافسات بطولة الدوري العام، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة الدولي في تمام التاسعة مساء.

وتعد لقاءات القمة تعد من أهم وأقدم دربيات العالم، والأقوى بلا منازع في إفريقيا والوطن العربي. وتعود المواجهة الأولى بين الفريقين إلى العقد الثاني من القرن الماضي، في إطار منافسات كأس السلطان حسين، وفق ما أورده موقع النادي الأهلي.

فيما تعود أولى مواجهات الفريقين في بطولة الدوري الممتاز إلى عام 1948.

وتحمل المباراة القادمة بين الفريقين في الدوري رقم 120. وخلال تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري، نجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز في 45 مباراة، وكان التعادل حاضرًا في 48 لقاء، فيما حقق الزمالك الفوز في 26 مباراة.

أبرز أرقام مواجهات الأهلي والزمالك في بطولة الدوري الممتاز:

وبحسب النادي الأهلي ، فإن المواجهة الأولى التي جمعت الفريقين بالدوري انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بتاريخ 10- 12- 1948.

فيما انتهت آخر مواجهات الفريقين، الموسم الماضي، بفوز الأهلي بنتيجة 2-0، بعدما لم يحضر فريق الزمالك لملعب المباراة وأطلق الحكم صافرة النهاية معلنًا فوز الأهلي لانسحاب الأبيض.

و أكبر انتصار في تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب النادي الأهلي، عندما حقق الفوز بنتيجة 6-1 في المباراة التي أقيمت مساء الخميس الموافق 16-5-2002.

ونجح الأهلي في الخروج بشباكه نظيفة أمام الزمالك خلال مواجهات الفريقين ببطولة الدوري الممتاز على مدى 53 مباراة.

نجوم النادي الأهلي نجحوا في زيارة شباك الزمالك بـ148 هدفًا، فيما استقبلت شباك الأهلي 100 هدف.

ويعد أحمد مكاوي، مهاجم الأهلي الأسبق، صاحب أول أهداف الأهلي في شباك الزمالك، فيما كان علي معلول، ظهير أيسر الفريق الحالي، صاحب آخر هدف في الشباك البيضاء.

محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي السابق، يحمل لقب الهداف التاريخي لمباريات الأهلي والزمالك في بطولة الدوري الممتاز برصيد 7 أهداف، سجلها على مدى مسيرته بالقلعة الحمراء بالتساوي مع السيد عطية توتو، مهاجم الأهلي السابق.

بالإضافة إلى توتو وأبو تريكة، نجمي النادي الأهلي، هناك 64 لاعبًا سجلوا في شباك الزمالك على مدى تاريخ مواجهات الفريقين.

ويعد أسامة عرابي وهادي خشبة الأكثر مشاركة في تاريخ لقاءات القمة ببطولة الدوري الممتاز بعد مشاركتهما في 25 مباراة.