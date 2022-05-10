قمة أردنية أمريكية في البيت الأبيض الجمعة المقبلة

أعلن الديوان الملكي الأردني أن لقاء قمة سيعقد في واشنطن الجمعة المقبلة بين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض.

وقال الديوان الملكي الأردني في بيان اليوم (الثلاثاء) إن اللقاء سوف يتناول الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية.

وأوضح أن القمة يسبقها لقاءات للملك عبدالله الثاني مع أركان الإدارة الأمريكية وقيادات الكونغرس وأعضاء لجان العلاقات الخارجية والمخصصات والخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ، إضافة إلى لجنتي الخدمات العسكرية والشؤون الخارجية، واللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في مجلس النواب.

قمة أردنية في البيت الأبيض

وكان الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، تسلما أمس (الاثنين) في نيويورك، جائزة “الطريق إلى السلام”، وذلك تقديراً لدورهما في تعزيز الحوار والوئام بين الأديان وفرص تحقيق السلام وجهود الأردن الإنسانية في استضافة اللاجئين.

وأكد الملك عبدالله في كلمة ألقاها في حفل تسليم الجائزة، نقلتها وكالة الانباء الاردنية (بترا) على المكانة الكبيرة لمدينة القدس، قائلا “رحلتنا في الطريق إلى السلام يجب أن تمر بمدينة القدس، فهي تحمل مكانة خاصة في قلوب الملايين حول العالم، كمدينة مقدسة تشهد دعواتنا وصلواتنا وآمالنا”.

ولفت إلى أن القدس هي مفتاح السلام والاستقرار، مؤكدا كصاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها أن الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في هذه الأماكن المقدسة مطلب أساسي للسلام والوئام وحرية العبادة.

وأشار إلى أن المسيحيين العرب في القدس يمثلون جزءا من أقدم مجتمع مسيحي في العالم، وواجب الجميع المحافظة على وجودهم في المدينة المقدسة.

وشدد العاهل الأردني على أن القدس يجب أن تساهم في إرساء السلام والعيش المشترك، لا الخوف والعنف، محذرا من أن تقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة سيؤدي حتما إلى تصعيد التوتر والغضب.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.