قلق في «وول ستريت» من ضعف العملة اليابانية.. بيع الين متواصل

زاد المضاربون رهاناتهم على هبوط الين، في إشارة إلى أن البعض في “وول ستريت” يشعرون بالقلق من أن ضعف العملة اليابانية سيستمر، بحسب وكالة بلومبرج.

ضعف العملة اليابانية

رفعت الصناديق القائمة على الاقتراض لتمويل مراكز الاستثمار صافي مراكز بيع الين إلى 65490 عقدًا، في الأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر، وهو أكبر عدد منذ أبريل 2022، وفق بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع.

الين الأسوأ أداء بين نظرائه

رغم ارتفاع الين، يوم الجمعة، إلى 149.7 مقابل الدولار، فإنه لا يزال العملة الأسوأ أداء بين مجموعة العملات الرئيسية العشر حتى الآن خلال العام الحالي.

ويرجع ذلك إلى حد بعيد إلى سياسة بنك اليابان النقدية التي لا تزال متساهلة، والتي تتناقض مع البنوك المركزية الكبرى الأخرى.

شراء لكل العملات وبيع للين

توقع براد بيكتل، الرئيس العالمي لقسم النقد الأجنبي في “جيفريز” (Jefferies) في نيويورك، أن يصبح المضاربون أكثر تشاؤمًا إزاء الين من الآن فصاعدًا، مضيفًا أن ثمة شراء لكل العملات وبيع للين”.

مشكلات الين الياباني أمام العملات الرئيسية تتفاقم رغم تراجع الدولار، في حين خفّف بنك اليابان سيطرته على منحنى العائد العام الحالي، فإن هذه الخطوة لم يكن لها تأثير على الين.

بدلًا من ذلك ظلت العملة في الأغلب عالقة في اتجاه من الانخفاض المستمر بسبب الفجوة الواسعة في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.

قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، يوم الاثنين، إن السلطات ستتصرف حسب الحاجة وفق التحركات المفاجئة في الين.

وقال ماساتو كاندا، كبير مسئولي العملة في اليابان، في وقت سابق من الشهر الحالي، إن صُناع السياسة على أهبة الاستعداد، وذلك عندما سئل عما إذا كان مستعدًّا للتدخل في سوق العملات أو اتخاذ تدابير أخرى للحد من انخفاض الين.