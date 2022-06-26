قلق فى أسواق الذهب العالمية بعد فرض حظر على واردات المعدن النفيس من روسيا

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إن مجموعة الدول السبع ستعلن حظرا على واردات الذهب الروسي يوم الثلاثاء، في إطار الجهود الجارية لمعاقبة روسيا على حربها في أوكرانيا وعرقلة محاولات التملص من العقوبات الغربية، بحسب وكالة رويترز.

وقال المسؤول إن بريطانيا والولايات المتحدة ستعلنان هذه الخطوة اليوم الأحد يليها إعلان رسمي يوم الثلاثاء.

قادة مجموعة السبع يحظرون واردات الذهب الروسي

وأضاف بأن “الرئيس (الأمريكي) وغيره من قادة مجموعة السبع سيواصلون العمل لمحاسبة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين. و تعلن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اليوم أن قادة مجموعة السبع سيحظرون واردات الذهب الروسي. وسيكون الإعلان الرسمي يوم الثلاثاء”.

ووافق الرئيس الأمريكي جو بايدن وزملاؤه من قادة مجموعة السبع على الإعلان عن حظر استيراد الذهب الجديد من روسيا، حسبما قال مصدر مطلع على الإعلان لشبكة CNN.

الذهب هو ثاني أكبر منتج تصدره روسيا بعد الطاقة

الذهب هو ثاني أكبر منتج تصدره روسيا بعد الطاقة. يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يستعد فيه بايدن للقاء قادة مجموعة السبع هذا الأسبوع.

وتصدر وزارة الخزانة الأمريكية قرارًا بحظر استيراد الذهب الجديد من روسيا إلى الولايات المتحدة، الثلاثاء. وقال المصدر إن القرار “سيعزل روسيا بشكل أكبر عن الاقتصاد العالمي من خلال منع مشاركتها في سوق الذهب”.

بريطانيا والولايات المتحدة واليابان وكندا يحظرون الذهب الروسى

وقالت الحكومة البريطانية اليوم الأحد إنها ستحظر مع الولايات المتحدة واليابان وكندا أي واردات جديدة من الذهب الروسي في إطار إجراءات تهدف إلى معاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا.

ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ قريبا وسينطبق على الذهب المستخرج حديثا.

وذكرت الحكومة البريطانية أن ذلك لن يؤثر على الذهب الروسي المنشأ الذي سبق تصديره من روسيا.

ورغم أن عقوبات الغرب على روسيا أغلقت بشكل كبير الأسواق الأوروبية والأمريكية أمام الذهب القادم من ثاني أكبر مكان لتعدين السبائك في العالم، إلا أن تعهد مجموعة السبع يحظر تماماً شحنات الذهب بين روسيا وأكبر مركزين تجاريين في العالم، وهما لندن ونيويورك.

لندن أحد أهم الوجهات للمعادن النفيسة الروسية

وكانت لندن أحد أهم الوجهات للمعادن النفيسة الروسية، حيث شكلت قيمة الذهب الروسي الذي ذهب إليها العام الماضي 15 مليار دولار ما يمثل 28% من واردات الذهب في المملكة المتحدة، بحسب قاعدة بيانات “كومتريد” التابعة للأمم المتحدة.

ونزلت الشحنات بين روسيا ولندن إلى صفر تقريباً منذ غزو أوكرانيا. وأزالت رابطة سوق لندن للسبائك، التي تضع معايير لسوق لندن، مصافي الذهب الروسية من قائمتها المعتمدة، لتندرج بذلك ضمن ما يُعد قائمة سوداء للسبائك الجديدة من روسيا.