قلق روسي من تعزيزات أمريكا العسكرية في اليابان

رويترز قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، إن بلاده تشعر بقلق من سماح اليابان لواشنطن باستخدام أراضيها قاعدة لتعزيزات عسكرية أمريكية في شمال آسيا تحت ذريعة مواجهة كوريا الشمالية. جاءت تصريحات لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الياباني تارو كونو عقب محادثات بينهما في موسكو، رد كو

رويترز

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، إن بلاده تشعر بقلق من سماح اليابان لواشنطن باستخدام أراضيها قاعدة لتعزيزات عسكرية أمريكية في شمال آسيا تحت ذريعة مواجهة كوريا الشمالية.

جاءت تصريحات لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الياباني تارو كونو عقب محادثات بينهما في موسكو، رد كونو بالدفاع عن موقف اليابان تجاه كوريا الشمالية وعلاقاتها بالولايات المتحدة.

كانت اليابان ترغب في التركيز على حل نزاع قائم منذ 7 عقود مع روسيا بشأن مجموعة جزر لكن تصريحات لافروف عن كوريا الشمالية ألقت بظلالها على الاجتماع.

وتابع لافروف: ”نعرب عن قلقنا العميق الذي تدعمه الحقائق من أن اليابان ومعها كوريا الجنوبية تتحولان إلى أرض لانتشار عناصر من منظومة الدفاع الصاروخي العالمية الأمريكية التي تنشر في هذه المنطقة تحت ذريعة مواجهة تهديدات كوريا الشمالية“.

وأضاف: ”ليس لنا مشاكل مباشرة مع اليابان ولا نرى مخاطر في ذلك، نرى مخاطر بسبب انتشار منظومة دفاع صاروخي أمريكية عالمية على أراضي دول مجاورة لروسيا منها اليابان“.

وبعد استماعه لتصريحات لافروف رد الوزير الياباني بالقول، إن بلاده وحلفائها لا تسعى إلى تغيير النظام في كوريا الشمالية، وأن طوكيو ينبغي لها التصرف للدفاع عن نفسها بعدما أجرت بيونجيانج تجارب صواريخ مرت فوق اليابان.

