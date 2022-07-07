قلعة قايتباي تتزين لاستقبال الزائرين المصريين والأجانب خلال العيد

كثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية على مستوى الأحياء أعمالها من رفع كفاءة الحدائق وتنسيق وتقليم الأشجار وتسوية المسطحات الخضراء، بالإضافة إلى رفع أي مخلفات بها، لإضفاء مظهر حضاري وجمالي يليق بالإسكندرية كعروس البحر الأبيض المتوسط أمام مواطنيها وزائريها.

وقال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إن قلعة قايتباي تزينت لاستقبال الزائرين من المصريين والعرب والأجانب خلال عيد الأضحى المبارك، لافتاً إلى أنه تم رفع كفاءة الحدائق والأشجار وأعمال الصيانة الدورية لكافة العناصر المعمارية بالقلعة.

وأضاف متولي أنه تم تكليف مجموعات المفتشين لتقديم الشرح والإرشاد للزائرين، مؤكداً على الدعم الذي توليه محافظة الإسكندرية ووزارة السياحة والآثار بالاهتمام بملف الآثار والسياحة بالمحافظة.

جاء ذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفع كفاءة الحدائق والميادين والمسطحات الخضراء على مستوى المحافظة، لتكون متنفس طبيعي للمواطنين من أهالي وزوار المحافظة، وذلك في ضوء الاستعدادات المكثفة لاستقبال أيام عيد الأضحى المبارك.