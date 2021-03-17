«قلب» شركات تأمين الحياة ينبض بـ18.5 مليار جنيه أقساطًا مباشرة في 2019 /2020

انتعشت حصيلة الأقساط المباشرة لشركات تأمينات الحياة وتكوين الأموال، العاملة فى السوق وعددها 15 بينها واحدة تابعة لقطاع الأعمال العام، مقابل 14 تابعة للقطاع الخاص- لتصل إلى 18.5 مليار جنيه تقريبًا ، فى العام المالى الماضى (2020/2019) مقابل 15.3 مليار فى العام المالى السابق (2019/2018) بزيادة قيمتها 3.2 مليار تقريبًا، بنسبة نمو تصل إلى %20.9.

وبلغ نصيب شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام- ممثلة فى مصر لتأمينات الحياة- من الأقساط المباشرة فى 2020 ، ما نسبته %26.9 بقيمة تلامس 5 مليارات جنيه ، مقابل %73.1 لشركات القطاع الخاص البالغ عددها 14 بقيمة 13.5 مليار.

ارتفاع حصص 5 كيانات وتراجع نصيب 8 لاعبين وثبات شركتين

وكشفت نتائج أعمال سوق التأمين فى 2020، عن بعض المفاجآت الدراماتيكية، من بينها زيادة الحصص السوقية لـ 5 شركات من اللاعبين فى سوق الحياة على مستوى الأقساط المباشرة، وتراجع أنصبة 8 لاعبين ، بالإضافة إلى ثبات حصة شركتين.

وعلى الرغم من تصدر شركة مصر لتأمينات الحياة – المملوكة للحكومة أو التابعة لقطاع الأعمال العام- قائمة اللاعبين فى هذا النشاط على مستوى السوق، فإن حصتها السوقية شهدت تآكلًا، بلغت نسبته %1.9 لتصل إلى %26.9 فى 2020 ، مقابل %28.8 فى 2019.

قائمة الشركات التي إرتفعت حصتها السوقية

وضمت قائمة الشركات الخمس، التى ارتفعت حصصها السوقية، من الأقساط المباشرة فى العام المالى 2019/2020 ، كلًا من “أليانز لتأمينات الحياة” و”ميتلايف” و”أكسا لتأمينات الحياة” ، و”المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلي” و”ثروة لتأمينات الحياة”.

وارتفعت حصة أليانز لتأمينات الحياة إلى %22.8 فى 2020 مقابل %20.4 فى 2019 ، فيما ارتفعت حصة ميتلايف من%18.6 فى 2019 إلي%19.9 فى 2020 ، وارتفعت حصة “أكسا” من %13.1 إلى %13.7 خلال عامى 2019 و2020 على التوالى، فيما ارتفعت حصة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة من %0.7 فى 2019 إلى %0.8 فى 2020 وارتفعت حصة ثروة لتأمينات الحياة من %0.02 فى 2019 إلى 0.3 % فى 2020.

ثبات حصص أروب واللبنانية السويسرية

من ناحية أخرى، شهدت حصة شركتا “اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلي” و”أروب لتأمينات الحياة” ثباتًا خلال العام المالى 2019 /2020 مقارنة مع العام السابق (2019/2018).

تراجع في حصص ثماني شركات

وضمت قائمة الشركات الثمانى، التى تراجعت حصتها السوقية من الأقساط المباشرة فى تأمينات الحياة، كلًا من “مصر لتأمينات الحياة” و”كيو إن بي” و” المصرية للتأمين التكافلي” و”قناة السويس لتأمينات الحياة” ، و”تشب” و”الدلتا لتأمينات الحياة” ، وأخيرًا”المهندس لتأمينات الحياة” و”طوكيو مارين فاميلى لتأمينات الحياة”.

4 وحدات تدخل نادى المليارات الأقساط المباشرة ثلاثة منهم أجانب

فى سياق متصل، دخلت 4 شركات تأمين فى نشاط الحياة، نادى المليارات، فى حصيلة أقساطها المباشرة، منهم شركة واحدة مصرية، مقابل ثلاث شركات تعمل برأسمال أجنبى.

وتضم قائمة الشركات الأربع، مصر لتأمينات الحياة ، بأقساط مباشرة لامست 5 مليارات جنيه، وأليانز لتأمينات الحياة، بحصيلة أقساط مباشرة تتجاوز 4.2 مليار جنيه، وشركة ميتلايف لتأمينات الحياة، بأقساط مباشرة بلغت قيمتها 3.7 مليار جنيه، وأخيرًا أكسا لتأمينات الحياة، بأقساط مباشرة تجاوزت 2.5 مليار جنيه.