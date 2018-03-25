قلب «التطوير» فى انتظار «جراحة» السماسرة

ماهرأبوالفضل-مروةعبدالنبي-الشاذلي جمعة: قياس كفاءة أسواق التأمين يعتمد على ثلاثة أضلاع، أولها الشركات كلاعبٍ فاعل، من خلال حصيلة أقساطها المباشرة المرتبطة بفوائض فى الاكتتاب، والثانى له علاقة بحجم الطلب على التغطيات من العملاء ومستوى المنافسة بين الشركات لجذب العميل، والضلع الثالث…

ماهرأبوالفضل-مروةعبدالنبي-الشاذلي جمعة:

قياس كفاءة أسواق التأمين يعتمد على ثلاثة أضلاع، أولها الشركات كلاعبٍ فاعل، من خلال حصيلة أقساطها المباشرة المرتبطة بفوائض فى الاكتتاب، والثانى له علاقة بحجم الطلب على التغطيات من العملاء ومستوى المنافسة بين الشركات لجذب العميل، والضلع الثالث مرتبط بالوسيط.

ويعد وسيط التأمين الضلع الأهم؛ لأسباب لها علاقة بدوره فى تطوير أى سوق؛ كونه همزة الوصل بين طرفى العملية التأمينية- الشركات والعملاء، ومن ثم أهميته النسبية فى تلبية احتياجات العملاء من جهة، وتحفيز الشركات على ابتكار الجديد من التغطيات التى تلائم الرغبات من جهة أخرى.

وصف عادل شاكر، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لوسطاء التأمين، الدور الذى يلعبه الوسيط فى تطوير السوق بالحيوى، خاصة أنه منوط بالبحث عن التغطيات الجديدة التى تناسب العملاء، وانتقاء الأفضل من بين المعروض.

وأضاف أن وسيط التأمين منوط بتوفير التغطيات، ليس فقط المتاح منها، بل الغير متاح أيضًا، من خلال الاتصال بأسواق الإعادة العالمية؛ لمعرفة قدرة تلك الأسواق على قبول المخاطر المطلوبة وتفتقر لتغطياتها لدى الشركات.

وأكد شاكر أن وسطاء التأمين يمثلون عمودًا فقريًّا فى زيادة الوعى التأمينى، من خلال الالتزام بتوفير متطلبات العملاء بشكل شامل، والبعد عن المبالغة فى وصف التأمين للعملاء، بمعنى عدم ترويج وعود لا يمكن تحقيقها، بالإضافة إلى دورهم فى توعية العملاء بواجباتهم عند تحقق الخطر.

ويقوم نشاط الوساطة فى مجال التأمين على تمثيل العميل أمام شركات التأمين؛ بغرض الحصول على أنسب الشروط والأسعار للتأمين على ممتلكاتهم ومعاونتهم فنيًّا فى حال الحوادث للحصول على تعويض عادل من شركة التأمين، مقابل الحصول على نسبة من القسط كعمولة وتختلف من فرع تأمينى لآخر ومن عملية لأخرى بما يتوافق مع استراتيجية كل شركة تأمين.

فيما يقوم نشاط السمسرة فى مجال إعادة التأمين على التوسط بين شركات التأمين بالسوق المحلية وشركات الإعادة بالخارج، فى خطوة تستهدف جلب أفضل المزايا الفنية والمالية من خلال زيادة عمولات الإعادة وزيادة الطاقات الاستيعابية والمرونة فى قبول المخاطر.

وقال شريف عباس، رئيس مجلس إدارة “جود لايف لوساطة التأمين”، إن دور سمسار التأمين محورى فى تطوير القطاع من خلال تحديث أساليب التسويق لجذب المزيد من العملاء، وانعكاس ذلك على حصيلة الأقساط التى ترفع من مساهمات القطاع فى الناتج القومى.

وأضاف أن وسيط التأمين يكتسب أهمية نسبية فى زيادة الوعي؛ لالتصاقه بالعملاء، ومن ثم قدرته على إمداد شركة التأمين بالاحتياجات المطردة للعملاء لصياغة تغطيات تلائم تلك الاحتياجات، مؤكدًا أن شركات الوساطة تسعى لتطوير أنظمتها، سواء على مستوى السيستم التكنولوجى أو على مستوى مهارات العميل، بما يدعم معدلات نمو السوق.

وارتفع عدد وسطاء التأمين الأفراد- المستقلين- إلى 8 آلاف وسيط، فيما تجاوز عدد الوسطاء الاعتباريين- شركات السمسرة- 70 شركة، بعد السماح بتكوين شركات فى سمسرة التأمين والإعادة، بموجب التعديلات التشريعية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981، وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008.

ومن المتوقع أن يرتفع إجمالى الوسطاء الأفراد إلى 8500 وسيط بنهاية العام الحالى، فيما تشير التوقعات إلى ارتفاع عدد شركات السمسرة إلى 80 بنهاية العام.

من جهته أكد إيهاب سمير، رئيس مجلس إدارة “إمكس” للوساطة، أهمية سمسار التأمين فى زيادة الوعى الجمعى لدى جمهور المتعاملين مع القطاع أو المستهدفين من تغطياته، والسعى لتجويد الخدمة المقدَّمة، سواء بعد البيع، أو خلال تسوية التعويضات والمطالبات.

وشدَّد على دور الوسيط فى تبسيط مفاهيم ومصطلحات التأمين للعملاء، وإيضاح الشروط والاستثناءات؛ لتلافى أى نزاعات نتيجة عدم فهم مضامين الوثيقة، مطالبًا الشركات فى الوقت نفسه بمساعدة الوسطاء على القيام بدورهم فى التطوير من خلال طرح الجديد من الوثائق التى تلبى الاحتياجات المضطردة.

وشدد ياسر العالم، رئيس مجلس إدارة “إيجيبت لينك” لوساطة التأمين، على أهمية وسيط التأمين فى تطوير السوق، من خلال زيادة مستوى الوعى لدى العملاء، بشرح الوثائق، وإبراز أهمية التأمين كغطاء حمائى لكل المخاطر التى تواجه الحجر والبشر.

وقال عبد الباسط أحمد، العضو المنتدب لشركة كريسنت لوساطة إعادة التأمين، إن دور سمسار التأمين فى تطوير السوق لا يقلُّ عن دور باقى الأطراف، سواء الشركات أو الجهات الرقابية والتنظيمية، لافتًا إلى أن أهمية الوسيط تكمن فى قدرته على انتقاء المخاطر لشركة التأمين، والشفافية فى عرض البيانات وسلامتها؛ لضمان الحصول على التعويضات فى حال تحقق الخطر.

وأضاف أن دخول شركات الوساطة الأجنبية أسهم فى تطور السوق من خلال دعم حدة المنافسة التى باتت تتركز على الخدمة المقدمة للعميل ولشركة التأمين، ما أدى إلى إيجاد مفهوم خدمة ما بعد البيع، وهو مؤشر على تطور السوق.

وأكد أحمد أن الوسيط بدأ يعى أهمية تطوير مهاراته من خلال الدورات التدريبية التى تجعله قادرًا على التعامل مع أى تحدٍّ تأمينى بأسس فنية تدعم قدرات شركات التأمين على زيادة معامل ربحيتها، وضمان حصول العميل على التعويض الملائم فى الوقت المناسب.