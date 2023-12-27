قفـزات الأسعار وعدم توافر «منتجات الإلكتروميكانيكال» تزيد أعبـاء المطـورين

عانت الشركات العقارية فى الفترة الأخيرة من صعوبة توفير معظم المواد المستوردة المتعلقة بـ «الإلكتروميكانيكال» والتى باتت عنصرا رئيسيًا فى إنشاء المبانى والمشروعات المتنوعة فى السوق المحلية، بما أدى فى النهاية لتعطل الجداول الزمنية للتنفيذ بجانب ارتفاع التكاليف لمستويات غير متوقعة فى ظل صعود سعر الدولار المستخدم فى استيراد تلك المنتجات.

ومواد «الإلكتروميكانيكال» هى عبارة عن مزج بين الأجزاء الميكانيكية والتحكم أو التشغيل الكهربى على سبيل المثال التكييف المركزى وخطوط الإنتاج.

وأكد عدة خبراء أن الأمر صعب للغاية فى المرحلة الراهنة ووصل إلى توجه بعض المطورين للتراجع عن تدشين أية مشروعات أخرى مماثلة فى الفترة الراهنة نظرًا لصعوبة تسعيرهم للوحدات المراد بيعها للمستثمرين، وعدم القدرة على الإدارة المالية الحكيمة للسيولة المتاحة.

وفى ضوء تلك المصاعب، تناقش «المال» عددا من الاستشاريين العاملين بالسوق المصرية لمعرفة الاتجاه القادم لشركات العقارات بصفة عامة والحلول التى يمكن تقديمها للمساهمة فى تخفيف الاعتماد على السلع المستوردة وتقليل وطأة سيطرتها على المشروعات المختلفة، وإلى أى مدى باتت المشروعات تعتمد على المنتجات المحلية كبديل المستوردة؟

بداية، قال وليد السويدى رئيس مجلس إدارة شركة الدقة للاستشارات الهندسية إن السوق حاليا تحول من الاعتماد بشكل كلى على المواد المستوردة إلى المحلية، إذ يحاول الاستشارى الهندسى فى الوقت الراهن التكيف ومحاولة التنويع بين المنتج المصرى والمستورد، بل تؤول النسبة الأكبر منها للأول.

وتابع «السويدي» إن الاستشاريين أخذوا يضعوا أمام مرمى أعينهم المنتج المحلى باعتباره أولوية حالية للانتهاء من تنفيذ المشروعات فى الوقت المحدد لها، وفى حالة وجود أية مشكلات به، يقوم الاستشارى بتقويم تلك المشكلات وإرسال التعليقات الهامة للمصنعين التى تؤهلهم من تحسين المنتج ليرقى إلى جودة المنتج المستورد.

وأضاف «السويدي» أن الفكرة كلها فى تغيير الاتجاه، فبدلا من أن نعتمد على المنتج المستورد بنسبة %100 دون النظر لطبيعة نظيره المحلي، بدأنا فى تقليل تلك النسبة لتصل لنحو %40 مواد مستوردة والباقى مستلزمات محلية.

ولفت إلى أن نسبة الـ %40 من المواد المستوردة يمكن توفيرها نوعا ما ولكنها تتطلب وضع مدد تنفيذ للمشروع أكبر وأطول، حتى تتم عملية الاستيراد ويتسنى للشركة المستوردة فتح الاعتمادات المستندية فى البنوك، وكذلك توفير الدولار.

وبخصوص ما إذا كان هناك توقف لبعض المشروعات أم لا، أوضح «السويدي» أنه لا يمكن القول بأن هناك مشروعات قد توقفت بالصورة الكاملة أثناء عملها، ولكن يمكن القول إن المشروعات التى كان من الممكن تدشينها أو لدى أصحاب نوايا لإنشائها قد تراجعوا بالفعل عن أخذ أى خطوات فى هذا الصدد على غرار مصانع الأدوية والأغذية.

ورأى أن الأمر مختلف تماما بالنسبة للمطور العقارى فهو مجبر ولا خيار أمامه سوى استكمال التنفيذ طالما باع نسبة من وحدات المشروع وإلا سيفقد سمعته وهى المؤشر الرئيسى الذى يعتمد عليه فى تحقيق مكاسب بيعية.

أما المصانع فتكمن الأزمة كلها فى صعوبة استيراد مواد الإنتاج والمواد الخام، فحوالى %100 من إنشاء المصنع وتشغيله تعتمد على المواد الخارجية المستوردة.

واعتبر أن المشهد الحالى ضبابى بالكامل ولا توجد إستراتيجية معينة يمكن اتباعها لحل الأمور المادية، فالطريق الذى ذكرناه يحتاج إلى وقت ومجهود كبير جدا لنستطيع الارتقاء بمستوى المشروعات المنفذة أو على الأقل الحفاظ على مستواها المعتاد.

وطالب الحكومة بإعطاء تسهيلات كبيرة وخاصة للقطاع الصناعى وتحديدا الصناعات المرتبطة بأخرى ومنها العقار، ففى حالة الرغبة فى إنشاء مصنع لمواد البناء، فذلك يخدم فى المقام الأول المشروعات العقارية من خلال توفير كل ما يتعلق بالعملية البنائية، ومن ثم تدور باقى الصناعات، فالأساس تسهيل عمليات الاستيراد وإعطاء المهل اللازمة لتشغيل المصانع ومنحهم التسهيلات المؤهلة لهم.

من جانبه، يرى يحيى رأفت رئيس مجلس إدارة مكتب «أر إم سي» للاستشارات الهندسية، أن هناك صعوبة شديدة فى الحصول على مواد «الإلكتروميكانيكال» من الخارج نتيجة للإجراءات المتعلقة بفتح الاعتمادات المستندية وأزمة تدبير الدولار.

وتابع إن المشكلة ليست فقط فى صعوبة استيراد تلك المواد ولكن أيضاً فى عدم استقرار صعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، إذ يوجد تحرك دائم وغير مبرر لسعر الصرف مما يبث عنصر عدم الطمأنينة فى نفوس المستثمرين.

وأضاف أن عدم استقرار سعر صرف الدولار، حتى وإن كان مرتفعا، يصعب من عملية التسعير وكذلك البدء فى مشروعات جديدة نتيجة لعدم وجود سعر معين يتم على أساس احتساب التكلفة وغيره من البنود.

ولفت إلى أن عنصر المخاطرة فى مرحلة إعداد التصميمات بات مرتفعا للغاية، إذ يتم وضع أسعار المنتجات والمواد الخام بأعلى من تكلفتها بكثير نتيجة لعدم اتزان الأمور وثبات الأسعار، مما نتج عنه زيادة مدد التنفيذ.

وتابع: «نتمنى ثبات سعر الصرف حتى وإن كان مرتفعا فذلك أفضل بكثير من عملية التأرجح التى نعيشها حاليا، فعلى الأقل الثبات يمكننا من معرفة التكاليف بالضبط وبالتالى وضع خطط محددة يمكن السيطرة عليها واتباعها للانتهاء من تنفيذ المشروع».

ونوه بأن أمر عدم استقرار سعر صرف الدولار لا يوقف الاستيراد فقط وإنما قد يؤدى لتثبيط المستثمرين لعدم معرفة التكاليف والأسعار الحقيقية لتنفيذ وتدشين المشروعات، وهو ما يضعنا أمام تساؤلات عديدة من قبل المستثمرين بالخارج عن التكلفة المتوقعة لتنفيذ مشروع معين.

وأكد أن الاستشارى الهندسى حاليا يقوم بأعمال التصميم للمشروع، ويأتى عند نقطة التسعير ويعطيها قيمة تقديرية مشروطة، أى أنها تكون مرتبطة فقط بسعر اليوم دون أية ضمانات عن ماذا سيحدث غد، ثم يحدد المكونات التى لابد من استيرادها من الخارج والمدة التى ستستغرقها ومن ثم سعرها بالدولار، وهو ما ينتهى بهم الأمر إلى وضع مدد تنفيذ طويلة نتيجة لتلك الاعتبارات السابقة.

وأضاف أن المكونات المستوردة، وعلى رأسها جميع مواد الإلكتروميكانيكال، تسمى بنود ذات الأمد الطويل، نتيجة لما تحتاجه من عدة شهور قد تصل لنحو 6 حتى يتسنى استيرادها من الخارج واستخدامها فى المشروع المعني.

وأشار «رأفت» إلى أن الأمر صار متفهما من المطور والمقاول، فمن المستحيل أن يتم وضع سعر وتبنيه بشكل نهائي، ففى المرحلة الحالية التذبذب وعدم الاستقرار هو المسيطر على المشهد العام، وبالتالى أصبح المطور والمقاول أكثر مرونة لقبول هذا التذبذب ومحاولة التأقلم عليه.

وبخصوص مواجهة أزمة استيراد مواد «الإلكتروميكانيكال» حاليا نوه «رأفت» إلى أن السوق بأكمله يحاول تعويض النقص الحاد فى مواد «الإلكتروميكانيكال» من خلال التوجه نوعا ما ناحية المنتجات المحلية، وهو ما يطبق مقولة رب ضارة نافعة، فرغم الأزمة وصعوبة التنفيذ ولكنها ألقت الضوء على المصانع الداخلية، حتى ولو لم تغط السوق كله.

ولفت «رأفت» إلى أن هناك تطورا واضحا فى التصنيع المحلي، فمن الملاحظ أن المصانع الداخلية تحاول الارتقاء بمستوى إنتاجها وتصنيعها لتصل إلى جودة المنتجات الخارجية وحتى يعتمد عليها المستثمرون بشكل كلى مستقبلا.

وذكر أن الاعتماد على المنتج المحلى ليس بالنسبة الكبيرة ولكن تعتبر البداية فقط للنظر لتلك المنتجات وأخذها بعين الاعتبار والاعتماد عليها حتى لو بشكل ضئيل أمر جيد فى حد ذاته، وبالتأكيد ستتطور تلك الصناعات بشكل أكبر فى المرحلة المقبلة.

وأكد أن هناك العديد من المشروعات التى توقفت نتيجة لعدم إيجاد المادة الخام بشكل كامل، وأزمات التسعير، وصعوبة الحصول على الوفرة الدولارية، لافتا إلى أن ذلك ينطبق على جميع القطاعات سواء كانت العقارى أو الصناعي، فالجميع تأثر بالسلب، وإن كان الصناعى بشكل أكبر فهو يقوم من البداية حتى النهاية على مواد خارجية.

وطالب بإصلاح المنظومة الإدارية، لما لها من دور واضح فى عرقلة العمليات التنفيذية للمشروعات، وكذلك المنظومة التدريبية من خلال وضع لوائح وقوانين واضحة يمكن التعامل على أساسها.

فى سياق متصل، أوضح وليد مرسى رئيس مجلس إدارة مكتب «دى سى آى بلس» للاستشارات الهندسية أن 90% من مواد الإلكتروميكانيكال تأتى من السوق الخارجية، وهو ما ينتج عنه تعطل وتأجيل لبعض المشروعات لحين إمكان الحصول عليها.

وتابع إنه بعد ارتفاع سعر الدولار، وهو يرى أن قيمته غير حقيقة، فطريقة الحصول عليه باتت أصعب، نتيجة لعدم وجود دولار من الأساس، بجانب تعسر بعض الكيانات نتيجة للارتفاعات المستمرة فى الأسعار والتى وصلت لنسبة %100 زيادة على غرار الحديد.

وقال إننا نتبع حاليا مبادئ «الهندسة القيمية أو ما تسمى بالفاليو إنجينيرينج» فى الخامات والتصميمات، وهى تقوم على إعادة التصميم للمشروع مرة أخرى بشكل يمكن المطور من إتمام العملية، بجانب البدء فى الاستعاضة عن علامات تجارية فاخرة بأخرى أقل منها تفى بالغرض وبها نفس المواصفات ولكن طبيعة ماركتها ذات تكلفة أقل.

ويقصد بالهندسة القيمية أنها طريقة متاحة للاستشاريين الهندسيين لتعديل تصميم المشروعات بما يُحقق خفضا كبيرا على مستوى التكلفة، مع الاعتماد على المكونات المحلية المتاحة فى استكمال تنفيذها دون المساس بجودة المنتج النهائى، بما يعنى الوصول إلى أفضل تصميم ممكن بأقل تكلفة.

ولفت «مرسى» إلى أننا نقوم بعدها بالبحث عن بدائل للمنتجات المستوردة بالداخل، ولكن نجد أن المصانع المحلية لا تغطى جميع البنود بشكل كامل، وتوفر فقط 30 أو %40 منها، فأغلبية المواد الخام التى تقوم عليها تلك المصانع تأتى من الخارج.

وعلى صعيد متصل، يرى أيمن سامى رئيس مكتب شركة «جى إل إل» مصر للاستشارات العقارية إن الزيادات السعرية بالقطاع العقارى مستمرة على مدار العام المقبل، بسبب صعود التكلفة.

ورأى أن المطور فى الفترة الأخيرة بدأ فى تقليل مدد السداد نتيجة لإدراكه أنها ليست فى مصلحته، فهناك صعوبة فى الموازنة بين التكلفة وأسعار البيع إذا تم البيع على فترات سداد طويلة.

ونصح «سامى» المطورين بالمضى قدما نحو الإنشاء ووضع حلول مبتكرة تتناسب مع الأوضاع الحالية، فهذه ليست الأزمة الأولى من نوعها التى تواجههم، وليست الأخيرة.

السويدى: أصبحنا نعتمد على المحلى بنسبة %60 ونساعد فى توطين الصناعة

رأفت: عدم استقرار الدولار حتى مع ارتفاعه يصعب من عملية التسعير

مرسي: «الفاليو إنجينيرينج» فى الخامات والتصميمات السلاح المتاح لمواصلة البناء