قفص الطماطم يلامس 300 جنيه في سوق العبور

قفزت أسعار الطماطم بسوق الجملة اليوم السبت، تراوح القفص زنة 25 كيلو من 200 إلي 300 جنيه بزيادة خمسين جنيها تقريبا، والقفص الأصغر زنة 20 كيلو من 200 إلي 250 جنيه بينما يتراوح الكيلو للمستهلك 13 جنيها إلي 15 جنيها مع توقعات باستمرار وتيرة الأسعار المرتفعة إلي نهاية الشهر الحالي.

وأكد تجار لـ “المال” أن كميات ثمار الطماطم متدنية حاليا في سوق الجملة، وفي نطاق محافظة الفيوم فقط، كما أن المزارعون يغالون ويتمسكون بثمارهم إلي أقصي مدي طمعا في اكتساب مزيد من اللأرباح.

ولفت تجار الي أن السعر في الغد سوف يرتفع إلى 20 جنيها مع انعكاس أسعار الجملة اليوم علي التجزئة في الغد.

وقال المهندس أحمد فتحى مدير التسويق بالإدارة المركزية للزراعات المحمية بوزارة الزراعة، إن سبب ارتفاع أسعار الطماطم حاليا يعود إلى عدة يتم طرح كميات تتجاوز الـ500 كيلو من الطماطم من إنتاج الصوب المحمية بالنوبارية بأسعار 5 جنيهات للكيلو.

يذكر أن إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، قد أعلنت إن ارتفاع سعر الطماطم يعود للفترة الفاصلة بين العروة السابقة والعروة الصيفية التى سيظهر إنتاجها مع بداية شهر أكتوبر المقبل.

وأكد الدكتور علاء النحراوي مدير إدارة الخضر أن موجة الحرارة التي ضربت وسط وجنوب الصعيد في سبتمبر وأكتوبر الماضيين أثرت علي حجم المحصول المعروض حاليا في الأسواق من الأقصر والمنيا والشرقية.

ومن جدير بالذكر أن الفترة الحالية تشهد طرح محصول زراعات الصيفى المتأخرة شهر 7 و8، لأن زراعة الطماطم فيها مخاطرة كبيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة واحتمالية تلف المحصول أو ضعف إنتاجيته، حيث لا يتوافر فى هذا الوقت من العام مدى حرارى مناسب لنمو الطماطم.

وأضاف مدير عام إدارة الخضر أن أسعار الخضروات الأخري مثل الخيار والباذنجان والكوسة والبطاطس في متناول جميع المستويات للمستهلك ويتراوح الكيلو بين 2 جنيه إلي 5 جنيهات.

ولفت النحراوي أن هناك متابعة من قبل اللجان الفنية بإدارة الخضر، من خلال لجانها المرورية بالحقول على العروة الخريفى للخضروات لزيادة المعروض بالأسواق، كسلعة استهلاكية يومية وأساسية لأكثر من 25 صنفا خضار منها “الطماطم، الكوسة، والباذنجان، والبطيخ، والكنتالوب، والبامية، والملوخية، والخيار المكشوف، وفلفل أخضر، الكرنب، الفاصوليا مع استقرار أسعار جميع الخضروات وزيادة المعروض بسب زيادة الإنتاج.