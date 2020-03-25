اقتصاد وأسواق

«قفص الطماطم» يسجل 110 جنيهات في الإسماعيلية

مع الاستهلاك العشوائي نتيجة الخوف من تبعات انتشار فيروس كورونا
الصاوي أحمد 3:01 م, الأربعاء, 25 مارس 20 3:01 م, الأربعاء, 25 مارس 20

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ارتفعت أسعار الطماطم في الأسواق حاليا وسجل سعر القفص في الإسماعيلية  110 جنيهات مقابل 90 جنيها قبل يومين.  

وأرجع تجار في الأسواق أسباب ارتفاع أسعار الطماطم في الإسماعيلية إلى مرور السوق بفترة فواصل العروات، ، خصوصا مع الاستهلاك العشوائي نتيجة الخوف من تبعات انتشار فيروس كورونا، ووجود نقص في المحصول حسب توقع البعض.

واشتكى التجار من قرارات حظر التحرك التي لن تساعد في تحقيق مكاسب بعدما ارتفعت أسعار الطماطم في الأسواق خاصة أن هناك صعوبة في تحرك السيارات بعد تفريغ الحمولة ليلا مؤخرا تفاوتا غير مسبوق “عشوائية” في التسعير نتيجة.

ولفت التجار إلى أن حركة النقل من وإلى الأسواق المركزية متدهورة، وأن التحميل من المزارع للسوق لا يزال غير مستقر.

وذكروا أن سعر الطماطم سجل في الأقصر “على أرضه” 70 جنيها اليوم ، مقابل 50 جنيها قبل الارتفاع مع وجود نقص من السوق، وتوجد توقعات باستمرار ارتفاعها.

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بقلم الصاوي أحمد

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