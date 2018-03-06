قفشة يخطف لإنبى نقطة ثمينة من أنياب الأسيوطى

على المصرى خطف فريق الكرة بنادى إنبى، نقطة ثمينة من أنياب مضيفه الأسيوطى سبورت، بعدما انتهت المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب قرية الأسيوطى بالطريق الصحراوى، بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، فى بداية لقاءات اليوم الثانى، للأسبوع الثامن والعشرون من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.وفى الدق

على المصرى

خطف فريق الكرة بنادى إنبى، نقطة ثمينة من أنياب مضيفه الأسيوطى سبورت، بعدما انتهت المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب قرية الأسيوطى بالطريق الصحراوى، بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، فى بداية لقاءات اليوم الثانى، للأسبوع الثامن والعشرون من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

وفى الدقيقة 75 من عمر المباراة التى إدارها محمود بسيوني، وعاونه خالد السيد وصالح محمد، وماهرعرابي حكما رابعا، ومحمد عباس قابيل وعاطف حسين حكما خامسا، أرسل الناميبى بينسون شيلونجو، كرة عرضية، أنقض عليها عمر بسام، ليضعها فى الزاوية الضيقة العليا لعماد السيد حارس إنبى، معلنا عن هدف اللقاء الأول.

واحتسب محمود بسيونى، خمس دقائق فى الوقت المحتسب بدل الضائع للقاء، وفى الدقيقة الثانية، يطلق صافرته محتسبا ضربة جزاء للضيوف فى الدقيقة الثانية من الوقت الضائع، بإشارة من عاطف حسين الحكم الخامس، بعدما لمست الكرة يد أحمد سعيد “أوكا”، ليترجمها محمد مجدى “قفشة”، لهدف التعادل فى الدقيقة 93 من عمر اللقاء.

بهذا التعادل، يرتفع رصيد إنبى للنقطة 40، ويقفز للمركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، فيما أرتفع رصيد الأسيوطى سبورت، للنقطة 33، وظل فى المركز العاشر بجدول المسابقة.