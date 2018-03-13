قفشة.. الوجه الجديد المنضم لمعسكر المنتخب

على المصرى: أعلن المهندس إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، قائمة تضم 11 لاعبا من الدورى المصرى، للانضمام لمعسكر الفراعنة المقبل بسويسرا في الفترة من 20 إلى 28 مارس الجاري، والذي يواجه خلاله البرتغال يوم 23 مارس، واليونان…

على المصرى:

أعلن المهندس إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، قائمة تضم 11 لاعبا من الدورى المصرى، للانضمام لمعسكر الفراعنة المقبل بسويسرا في الفترة من 20 إلى 28 مارس الجاري، والذي يواجه خلاله البرتغال يوم 23 مارس، واليونان يوم 27 مارس بزيورخ، في إطار الاستعداد لمونديال روسيا 2018.

وتضم القائمة التى اختارها الجهاز الفني بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر، كلا من محمد الشناوى وأحمد فتحي وعبد الله السعيد وحسام عاشور ومروان محسن وسعد الدين سمير وأيمن أشرف من النادى الأهلى، وأحمد الشناوي وطارق حامد من الزمالك، ومحمد عواد من الإسماعيلى، ومحمد مجدي “قفشة” من إنبى.

وحظى قفشة صانع ألعاب إنبى، على ثقة كوبر ومعاونيه، بعدما كانت هناك مفاضلة بينه وبين محمود عبد العزيز لاعب الزمالك، وحسام حسن لاعب سموحة، ووليد سليمان لاعب الأهلي، وأحمد علي كامل لاعب المقاولون العرب، وعمر السعيد لاعب وادي دجلة، لاختيار لاعب منهم للإنضمام للمعسكر المقبل.

وأصر كوبر على عدم دخول أى عناصر جديدة لمعسكر الشهر الجارى، بإستثناء لاعب واحد فقط، والاعتماد على القوام الأساسى للمنتخب، رغم محاولات محمود فايز محلل الأداء، وأسامة نبيه المدرب المساعد للمنتخب، فى الضغط على المدير الفنى من أجل إقناعه بضم لاعبين جدد إلى القائمة.

وكان الجهاز الفنى، قد أعلم قائمة المحترفين المقرر ضمهم للمعسكر المقبل، وتضم المختارون هم صام الحضري حارس التعاون السعودي، ومحمود عبد الرازق “شيكابالا” لاعب الرائد السعودي، وأحمد المحمدي لاعب أستون فيلا الإنجليزي، ومحمد عبد الشافي لاعب الفتح السعودي، وأحمد حجازي لاعب ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي، ومحمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، ومحمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، وعمر جابر لاعب لوس أنجلوس الأمريكي.

وأحمد حسن “كوكا” لاعب سبورتنج براجا البرتغالي، ومحمود عبد المنعم “كهربا” لاعب اتحاد جدة السعودي، ومحمود حسن “تريزيجيه” لاعب قاسم باشا التركي، ومؤمن زكريا لاعب أهلي جدة السعودي، وعلي جبر لاعب ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي، ورمضان صبحي لاعب ستوك سيتي الإنجليزي، وعمرو وردة لاعب أتروميتوس اليوناني، وسام مرسي لاعب ويجان الإنجليزي، وحسين الشحات لاعب العين الإماراتي.