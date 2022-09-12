قفز إلى 36.8 مليار دولار.. تركيا تسجل عجزا أعلى من المتوقع في ميزان المدفوعات

كشفت بيانات البنك المركزي التركي اليوم الإثنين عن ارتفاع بأكثر من المتوقع لعجز ميزان المدفوعات التركي بأكثر من التوقعات خلال يوليو الماضي ومنذ بداية العام.

وارتفع عجز الحساب الجاري حيث بلغ 4.01 مليار دولار أمريكي، ونتيجة ذلك أصبح عجز الحساب الجاري لمدة اثني عشر شهرًا 36.6 مليار دولار أمريكي.

واتجهت التوقعات إلى تسجيل ميزان المدفوعات التركي عجزًا في حدود 3.6 مليار دولار بينما بلغ العجز الفعلي في يونيو الماضي 3.46 مليار دولار.

وقال المركزي التركي : ارتفع العجز التجاري الخارجي المحدد في ميزان المدفوعات من 6،162 مليار دولار مقارنة بنفس الشهر من العام السابق وبلغ 9،308 مليون دولار.

بينما زادت التدفقات الداخلة من رصيد الخدمات من 2،268 مليار دولار أمريكي لتصل إلى 5،778 مليار دولار أمريكي، وانخفضت التدفقات الخارجة من رصيد الدخل الأولي من 181 مليون دولار أمريكي لتصل إلى 559 مليون دولار أمريكي.

وسجل الحساب الجاري ، باستثناء الذهب والطاقة ، فائضا قدره 3.124 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق ، بينما سجل فائضا قدره 3.737 مليون دولار هذا الشهر.

وفي ميزان الخدمات، ارتفع صافي الإيرادات الناشئة عن بند السفر بمقدار 1.578 مليار دولار أمريكي مقارنة بنفس الشهر من العام السابق وبلغ 4090 مليون دولار أمريكي.

وسجل بند ميزان الدخل الثانوي ، الذي سجل تدفقات صافية قدرها 66 مليون دولار أمريكي في نفس الشهر من العام السابق ، تدفقات صافية إلى الداخل بلغت 79 مليون دولار أمريكي هذا الشهر.