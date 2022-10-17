قفز إلى 278 مليار دولار.. ارتفاع حاد في عجز الموازنة التركي

سجل عجز الموازنة التركي ارتفاعا حادا هو الأكبر من نوعه منذ يناير من العام 2022، حسبما أظهرت أحدث التقديرات الصادرة عن وزارة الخزانة التركية اليوم الإثنين.

وأظهرت البيانات أن عجز الموازنة التركي بلغ 87.63 مليار دولار مقابل فائض بقيمة 3.59 مليار دولار في أغسطس الماضي.

ويعد العجز الحالي هو الأكبر من يناير 2022 حينما سجلت الموازنة عجزًا خلال ديسمبر 2021 بقيمة 145.7 مليار دولار وذلك مقابل فائض بقيمة 32 مليار دولار خلال نوفمبر 2021.

العجز التراكمي

ومنذ بداية العام بلغت الإيرادات 1.95 تريليون دولار مقابل نفقات بقيمة 2.02 تريليون دولار، ليبلغ العجز حوالي 45.5 مليار دولار، بينما بلغت الإيرادات خلال سبتمبر 206.9 مليار دولار مقابل نفقات بقيمة 285.6 مليار دولار.

وخلال عام كامل منذ سبتمبر 2021 وحتى سبتمبر 2022 بلغت إيرادات الموازنة 2.6 تريليون دولار مقابل نفقات بقيمة 2.83 تريليون دولار بينما قفز العجز إلى 278.4 مليار دولار.